MAR Consult: Почему россияне не спешат открывать кошельки для цифрового рубля?

Аналитическая компания MAR Consult провела исследование про отношение россиян к цифровому рублю. С 1 сентября 2026 г/ системно значимые банки и крупные торговые компании обязаны обеспечить возможность оплаты цифровыми рублями: расплачиваться можно через QR-код. Переводы между людьми и получение зарплаты/пенсии в цифровых рублях возможны только с добровольного согласия. Об этом CNews сообщили представители MAR Consult.

О цифровом рубле хотя бы в общих чертах знают 47% участников: 9% считают, что хорошо понимают, что это такое и как им пользоваться, еще 38% знакомы с ним поверхностно. Мужчины чаще женщин заявляют, что знают цифровой рубль хотя бы в общих чертах: 58% против 37%. Наиболее информирована группа 45-54 лет: 57% относят себя к знающим. В группе менее 40 тыс. рублей на семью 34% знакомы с цифровым рублем хотя бы в общих чертах, тогда как среди получающих 101-200 тыс. руб. ‒ 58%, а свыше 200 тыс. руб. ‒ 56%.

При этом 84% ответивших на вопрос об опыте не открывали цифровой кошелек, а личный опыт использования есть только у 7%. Молодежь 18-24 лет чаще сообщает о практическом опыте: 20% пробовали цифровой рубль или открывали кошелек.

Положительно к внедрению относятся 30% респондентов, отрицательно ‒ 21%, однако почти половина (49%) затрудняется с оценкой. Вероятность начать пользоваться цифровым рублем в ближайший год ограничена: 25% скорее будут пользоваться, а 50% ответили, что не будут.

Практический опыт

Готовность сильнее всего проявляется в сценариях, которые не требуют менять повседневную логику платежа. Треть респондентов (34%) скорее будут пользоваться при оплате покупок по QR-коду, 41% -при переводах денег близким. Наиболее слабый сценарий ‒ получение зарплаты: только 23% выбрали бы цифровой рубль. И даже за единоразовую премию треть (33%) не согласились бы, 19% согласились бы за премию до 30 тыс. руб., и еще 44% согласны, только ели премия будет более 30 тыс.

Оплачивать штрафы и налоги готовы 38%, настроить автоматическую оплату ЖКУ ‒ 35%, откладывать сбережения на цифровой кошелек ‒ 26%.

Барьеры и образ цифрового рубля

Главный барьер ‒ опасения за сохранность средств при технических сбоях: его назвали 41% опрошенных. Почти столь же значимы привычка к обычным банковским картам и наличным (39%) и недоверие к контролю государства над всеми расходами (37%). Страх мошенничества и кражи доступа к кошельку отметили 30%. Отсутствие бонусов, кешбэка и процентов на остаток важно для 24%, а сложность QR-оплаты ‒ для 13%.

Половина участников (50%) считает, что государство ввело цифровой рубль для усиления контроля над расходами граждан. Треть (34%) видит целью борьбу с теневой экономикой и коррупцией, еще треть (32%) ‒ контроль целевого расходования пособий и субсидий. Позитивно окрашенные мотивы звучат слабее: снижение зависимости от банков и иностранных платежных систем отметили 21%, технологическую модернизацию ‒ 14%, упрощение платежей ‒ 11%, снижение комиссии за переводы и оплату для людей и бизнеса – 11%. Население связывает проект прежде всего с контролем, а не с удобством и выгодой. Среди 55-65-летних идею усиления контроля отмечают 61%, среди получающих более 101 тыс. рублей ‒ 56%.

Описание цифрового рубля как бесплатного кошелька Банка России с нулевой комиссией несколько повышает привлекательность, но не меняет мнение большинства: 31% считают инструмент более привлекательным, 7% ‒ менее привлекательным, а у 51% ничего не меняется. Среди 18-24-летних положительный эффект достигает 48%.

Дмитрий Шиманов, основатель и генеральный директор MAR Consult: «Цифровой рубль – третья форма российской валюты, дополняющая наличные и безналичные средства. Несмотря на запуск пилотных проектов с 2023 г. и законодательное оформление в 2023–2024 гг., массового перехода к использованию цифрового рубля не произошло. Основные причины сдержанности граждан – опасения усиления государственного контроля за финансами, отсутствие привычных банковских бонусов (кешбэк, проценты по вкладам), невозможность снятия цифровых рублей через банкоматы. Внедрение цифрового рубля способно существенно изменить банковскую систему России. Средства граждан будут храниться напрямую в электронных кошельках Банка России, минуя коммерческие банки, что приведет к оттоку ликвидности из банковского сектора. Банки потеряют значительную часть комиссионных доходов и вынуждены будут перестраивать бизнес-модели, снижать ставки по депозитам и кредитам, искать новые источники дохода. С другой стороны, для бизнеса цифровой рубль сулит снижение транзакционных издержек, автоматизацию расчетов и прозрачность операций, но одновременно усиливает контроль со стороны государства и налоговой службы. В долгосрочной перспективе цифровая валюта может повысить скорость и безопасность платежей, сделать финансовые услуги доступнее в регионах, однако требует масштабной инфраструктуры и постепенного внедрения, чтобы избежать потрясений для финансовой системы».

В опросе приняли участие 1200 респондентов, в возрасте 18-65 лет, по всем федеральным округам. Опрос проведен в сентябре 2026 г.