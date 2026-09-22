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ИТ-компания из Санкт-Петербурга обновила корпоративный портал федерального системного интегратора

Петербургская ИТ-компания ARTW при участии специалистов K-Team обновила корпоративный портал федерального системного интегратора «Аметист». В рамках проекта систему перенесли на новую серверную инфраструктуру, обновили программные компоненты и настроили отдельные среды для разработки и тестирования. Об этом CNews сообщили представители ARTW.

Корпоративный портал «Аметиста» объединяет кадровые сервисы, обучение, внутренние коммуникации и базу знаний. Он реализован на базе «Битрикс24» с HR-модулем K-Team HRM.

Для проекта команда «Аметиста» подготовила сервер на базе CentOS 9. Специалисты ARTW развернули новую виртуальную машину, перенесли данные портала, обновили «Битрикс24» и K-Team HRM до совместимых версий. После миграции работу системы протестировали совместно с пользователями.

Отдельное направление работ было связано с дальнейшей разработкой портала. ARTW настроила Git и Git Runner, создав отдельные контуры для проверки изменений до их публикации в рабочей среде. Это позволяет тестировать новые функции и доработки без риска для текущей работы сотрудников.

В ходе обновления также оптимизировали интерфейс: убрали неиспользуемые элементы, закрепили навигационное меню и внесли точечные визуальные изменения.

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«При обновлении корпоративного портала важно сохранить привычные сценарии работы сотрудников и одновременно подготовить систему к дальнейшему развитию. В проекте мы учли особенности инфраструктуры, совместимость компонентов и выстроили процесс безопасной проверки будущих изменений», — отметил Антон Рачко, руководитель корпоративных внедрений ARTW.

По итогам проекта «Аметист» сохранил действующий формат работы с корпоративным порталом, получил обновленную серверную среду и отдельные контуры для развития внутренних цифровых сервисов.

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