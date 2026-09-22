ИТ-холдинг «Т1»: нефтегазовые компании вложили 2,7 млрд руб. в искусственный интеллект в 2025 году

По данным ИТ-холдинга «Т1», инвестиции нефтегазовых компаний в искусственный интеллект составили 2,7 млрд руб. за прошедший год, при этом всего на цифровизацию компании потратили 151 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Значимый эффект от ИИ компании нефтегазового сектора видят прежде всего во внутренних процессах. Помимо роста эффективности бизнес-процессов – 67%, повышение эффективности производства отмечают 53% организаций, улучшение безопасности труда – 40%. О росте производительности труда заявляют 43% компаний, качества продукции — 37%. Сокращение сроков вывода продукции на рынок актуально для 30% компаний.

Чаще всего технологию ИИ в нефтегазовой отрасли применяли для обработки визуальных данных (включая компьютерное зрение) – 77% организаций2, текстов – 50%, звуковых данных (в том числе распознавание и синтез речи) – 47%. Для интеллектуальной поддержки принятия решений и управления – ИИ использовали 63% компаний нефтегазового сектора.

Показатель повышения безопасности труда – в 40% – говорит о переходе от реактивной модели охраны труда к предиктивной, где системы компьютерного зрения и анализа телеметрии позволяют превентивно выявлять риски на опасных производственных объектах, что является критически важным для социальной устойчивости отрасли.

В целом внедрение ИИ в нефтегазовой отрасли пока в большей степени связано с внутренней трансформацией — повышением эффективности и производительности, автоматизацией процессов и повышением безопасности. Именно цифровизация и автоматизация внутренних процессов остаются для предприятий значимой точкой роста.

При этом доминирующим барьером внедрения ИИ выступают высокие затраты: их отмечают 40% организаций нефтегазового сектора. Существенным препятствием также является неготовность данных: 28% организаций фиксируют недостаточность массивов информации, необходимой для обучения моделей, а 23% — ее неструктурированность, неполноту и сложность обработки. Таким образом, почти треть компаний сталкивается с проблемами качества и объема данных, что ограничивает применимость методов машинного обучения в производственных задачах.

По оценкам экспертов ИТ-холдинга «Т1», трендами развития ИИ в нефтегазовом секторе на ближайшие пять лет будут: предиктивное обслуживание оборудования, использование компьютерного зрения для промышленной безопасности, применение ИИ-моделей для оптимизации добычи, анализа параметров бурения, выбросов и декарбонизации, проведения геологоразведки на основе сейсмической интерпретации.

«Отрасль постепенно переходит от вопроса «где применить ИИ?» к вопросу «как доказать его ценность для производства?». Для нефтегазовой отрасли это особенно важно: значительная часть эффекта от ИИ может проявляться в предотвращенных потерях — простоях, авариях, внеплановых ремонтах. Если компания умеет связать такой эффект с конкретными финансовыми показателями, ей проще принимать решения о масштабировании ИИ-решений и обосновывать дальнейшие инвестиции в технологию», — отметил Никита Трофимов, старший менеджер отдела методологии ИТ-холдинга «Т1».