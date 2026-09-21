XPG расширяет линейку комплектующих для ПК: Kyber II, CORE Shift Gold и Triton II 360SE

XPG расширяет линейку комплектующих для ПК полумодульным блоком питания Kyber II Gold, полностью модульным блоком питания CORE Shift Gold (серия CS-SG) и системой жидкостного охлаждения процессора Triton II 360SE. Вместе они сочетают надежную подачу питания, эффективное управление температурой и удобный монтаж для современных игровых и высокопроизводительных систем. Об этом CNews сообщили представители XPG.

Kyber II Gold: полумодульный блок питания

Kyber II — полумодульный блок питания нового поколения стандарта ATX 3.1, созданный для актуальных платформ. Двойная сертификация Gold от 80 Plus и Cybenetics подтверждает высокую энергоэффективность и проверенную стабильность. Японский основной конденсатор на 105 °C обеспечивает выдающуюся долговечность даже при серьёзных нагрузках, а заводской разъём 12V-2x6 (PCIe 5.1) даёт прямую совместимость с видеокартами Nvidia GeForce RTX 50 и GPU следующего поколения.

Блок питания выдерживает скачки мощности до 235 % от номинала — один из лучших показателей в классе — и безопасно отрабатывает кратковременные пики потребления видеокарты. За охлаждение отвечает увеличенный 135-мм вентилятор на гидродинамическом подшипнике (FDB): он на 26 % больше стандартного 120-мм и обеспечивает больший воздушный поток при меньшем уровне шума. Полумодульная конструкция сохраняет заводские кабели для основных компонентов, включая 12V-2x6, и предусматривает гибкие модульные подключения для периферии и будущих апгрейдов. Восемь степеней защиты промышленного класса (OVP / OPP / SCP / OCP / UVP / OTP / NLO / SIP) защищают систему. Kyber II готов обеспечить питание современных требовательных сборок.

CORE Shift Gold (Серия CS-SG): полностью модульный блок питания

XPG CORE Shift Gold (серия CS-SG) — полностью модульный блок питания стандарта ATX 3.1, сочетающий высокую эффективность, удобную укладку кабелей и надёжность в повседневной эксплуатации. Он соответствует нормам ATX 3.1 и PCIe 5.1 и оснащён заводским разъёмом 12V-2x6 для видеокарт Nvidia GeForce RTX 50 и GPU следующего поколения. Поддержка скачков мощности до 200 % позволяет справляться с кратковременными пиками потребления GPU и поддерживать стабильную подачу питания. Сертификация 80 Plus Gold и КПД до 92 % помогают снизить энергопотребление и рабочие температуры при круглосуточной работе.

Качественные конденсаторы обеспечивают долговечность и стабильные характеристики, а полностью модульная кабельная система позволяет подключать только нужные кабели и упрощает укладку проводки. 120-мм вентилятор на подшипнике скольжения отвечает за эффективное охлаждение. Шесть степеней защиты промышленного класса — OVP, OPP, SCP, OCP, OTP и NLO — комплексно защищают систему. CORE Shift поставляется с семи-летней гарантией и является надёжным решением уровня Gold для геймеров и сборщиков ПК.

Triton II 360SE: эффективное охлаждение без лишних сложностей

В дополнение к новым блокам питания XPG представляет Triton II 360SE — систему жидкостного охлаждения процессора, рассчитанную на стабильные температуры и устойчивую производительность в требовательных играх и при высоких нагрузках. Медное основание высокой эффективности, алюминиевый радиатор и три предустановленных 120-мм вентилятора PWM ARGB рассчитаны на тепловую нагрузку до 300 Вт и эффективно охлаждают современные многоядерные процессоры.

Схема с одним кабелем упрощает установку и уменьшает количество проводов, а съёмная крышка помпы позволяет менять ориентацию трубок под разные компоновки корпуса. Подсветка в стиле бесконечного зеркала добавляет характерный визуальный акцент. Triton II 360SE сочетает производительность, удобство монтажа и игровую эстетику. Гарантия — 3 года.

Kyber II и CORE Shift обеспечивают стабильное и эффективное питание, а Triton II 360SE удерживает температуру процессора под нагрузкой. Вместе новые комплектующие XPG служат надежной основой для современных игровых и высокопроизводительных систем.