VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline) представила запатентованную технологию «горячей» лазерной маркировки, обеспечивающую сквозную прослеживаемость металлоконструкций без остановок производства

Компания VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline) представила запатентованную отечественную технологию «горячей» лазерной маркировки. Инновационное решение позволяет наносить машиночитаемые коды на раскаленный металл в непрерывном производственном цикле, закрывая критическую потребность металлургических и машиностроительных предприятий в сквозной идентификации заготовок и повышении качества контроля. Об этом CNews сообщили представители Softline.

До недавнего времени обеспечение сквозной прослеживаемости ответственных металлоконструкций на этапе горячей обработки было сопряжено с серьезными технологическими ограничениями. Традиционные методы, такие как ударно-механическая маркировка или нанесение термостойкой краски, требовали громоздкого оборудования, высоких энергозатрат и регулярной замены изнашиваемой оснастки. Что еще критичнее для бизнеса, эти процессы требовали локального охлаждения поверхности или остановок производственного цикла на время высыхания краски. Кроме того, нанесенные таким образом коды считывались исключительно вручную, а риск повреждения маркировки приводил к длительным простоям для установления идентификации образца. Эти факторы существенно влияют на итоговую стоимость производства и снижают общую эффективность контроля качества.

Разработанная специалистами VPG LaserONE установка для «горячей» лазерной маркировки лишена этих недостатков и выводит процесс идентификации на качественно новый уровень. В основе решения лежит наносекундный волоконный лазер со средней мощностью от 5 кВт и с более высокой энергией импульса в десятки мДж. Оптическая система-сканатор формирует на поверхности заготовки, разогретой до 800-950°C, устойчивый код QR или DataMatrix размером до 75х75 мм. За счет испарения металла и формирования канавок глубиной в несколько сотен микрометров метка становится неотъемлемой частью изделия.

Для потенциальных заказчиков внедрение данной технологии означает комплексную оптимизацию производственных процессов. Время нанесения кода занимает не более 60 секунд и интегрируется в непрерывный цикл без необходимости охлаждения детали. Полностью исключается человеческий фактор при распознавании - метки считываются автоматически, а код невозможно отделить, смыть или случайно повредить. Оборудование отличается компактностью, требует минимального количества расходных материалов, а при необходимости заготовка может быть зачищена на той же установке, что дополнительно сокращает время цикла.

Импульсом к созданию инновационного продукта стал опыт взаимодействия команды VPG LaserONE с ведущими металлургическими комбинатами страны, где и была выявлена острая потребность в подобном оборудовании. Сегодня разработка компании защищена патентом Российской Федерации №2852885 (от 16.12.2025 г.) и полностью готова к коммерческому внедрению на предприятиях.

Внедрение технологии «горячей» лазерной маркировки позволяет российским компаниям значительно удешевить производство, перейти на автоматизированный контроль качества и обеспечить бесшовную цифровую прослеживаемость продукции на всех этапах ее жизненного цикла. Решение не имеет серийных аналогов на внутреннем рынке и задает новые отраслевые стандарты цифровизации тяжелого машиностроения и металлургии.

«VPG LaserONE стоит на переднем крае развития мировых лазерных технологий и создает инновации, которые трансформируют промышленность. Технология лазерной маркировки горячего металлопроката позволяет применить в сложном сталелитейном производстве те же принципы маркировки серийно выпускаемых изделий, которые уже стали стандартом в пищевой, фармацевтической, легкой и других видах промышленности. Компания VPG LaserONE разработала не только сверхмощный импульсный источник лазерного излучения, но и специальную оптическую голову, способную работать в экстремальных условиях. Время нанесения на изделие – менее одной минуты, а машиночитаемый формат кода существенно снижает риск простоев из за ошибок маркировки стальных заготовок. Технология успешно апробирована ведущим сталелитейным холдингом и полностью готова к масштабированию на других предприятиях металлургической отрасли», – сказал заместитель генерального директора по производству VPG LaserONE (кластер «СФ Тех» ГК Softline) Артур Андреев.