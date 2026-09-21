CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

В Подмосковье запустили онлайн-консультации ветеринаров

В Московской области заработала телеветеринария – онлайн-консультации проводят специалисты государственных ветклиник. Записаться на дистанционный прием можно на портале «МОй АПК». Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Этот формат избавляет владельцев от лишних поездок, а главное – животное не испытывает стресс от дороги и незнакомой обстановки. С помощью нового сервиса можно выбрать удобные дату и время для видеозвонка, не подстраивая под визит к врачу весь свой день», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Чтобы записаться на онлайн-прием, необходимо на портале «МОй АПК» перейти в раздел сервисы – «Ветеринарная служба», в разделе «Услуги» выбрать «Телеветеринария» и нажать «Подробнее». После чего откроется выбор специалистов и услуг – сейчас их доступно восемь, но каталог будет пополняться.

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода
Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода цифровизация

Далее следует выбрать дату и время видеозвонка. После этого сервис перенаправит на авторизацию через учетную запись «Госуслуг». Затем откроется страница оплаты: совершить платеж можно также онлайн. Ссылка на онлайн-консультацию с врачом сохранится в личном кабинете пользователя.

Раздел «Ветеринария МО» на портале «МОй АПК» объединяет цифровые сервисы для владельцев животных. Здесь можно найти государственные ветеринарные учреждения, записаться на приём, получить информацию о регистрации и чипировании питомцев, а также узнать адреса и график работы пунктов вакцинации.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Рустам Калибатов, Минздрав Кабардино-Балкарии: «Цифра» меняет систему здравоохранения республики

«Почта России» ищет поставщика портативных детекторов БПЛА

Дипфейк проходит собеседование: как ненастоящие люди проникают в компании через рекрутинг

В России готовится к серийному производству «неубиваемая» система обнаружения БПЛА

Почему ритейл переходит на компактные ПК и неттопы

В России создается облачный супергигант, способный захватить треть рынка

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор линейки планшетов Acer Iconia: от компактного решения до флагмана

Ловушки гарантии: самые нелепые причины отказа в ремонте гаджетов

Обзор автоматической кофемашины Jindodo JDD-5750: универсальный формат для дома

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще