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«Сбер2В» запустила нового ИИ-агента для продаж

Бизнес-группа «Сбер2В» запустила ИИ-агента для команд продаж. Новое решение разработано с целью сократить время подготовки коммерческого предложения до 10 минут, а долю частотных сделок, выполняемых автоматически, — на 60–80%. Об этом CNews сообщили представители «Сбер2В».

ИИ-агент для продаж сопровождает менеджера на всех этапах работы с клиентами и проведения встреч: собирает информацию о клиенте и готовит план переговоров, дает подсказки в реальном времени во время общения, формирует итоги встречи и заносит данные в CRM (от англ. Customer Relationship Management – система управления взаимоотношениями с клиентами). Новый ИИ-агент работает с IP-телефонией и видеоконференциями — отдельная интеграция с провайдером связи не требуется.

«Основная часть времени менеджера должна уходить на работу с клиентом, а не на поиск информации и оформление результатов встречи. По данным нашего проектного офиса, подготовка к переговорам занимает у менеджера более 30 минут, если он собирает информацию вручную. ИИ-агент выполняет эту задачу примерно за две минуты — то есть в 15 раз быстрее. Чтобы составить коммерческое предложение, менеджер тратит до двух часов, ИИ-агент позволяет сократить это время до 10 минут. Сотрудник получает данные о клиенте, план переговоров и рекомендации по продуктам в готовом виде и может сосредоточиться непосредственно на общении с клиентом», — отметил Денис Козицкий, лидер направления «Сбер2В ИИ».

<p>Максим Захаренко, «Облакотека»: Спрос на ИИ в госуправлении опередит предложение уже в 2027 году</p>
Максим Захаренко, «Облакотека»: Спрос на ИИ в госуправлении опередит предложение уже в 2027 году Цифровизация

ИИ-агент для команды продаж закрывает полный цикл работы менеджера с организацией встреч — от начала до конца рабочего дня. Утром он формирует сводку и расписание встреч, расставляет приоритеты и готовит брифинг по клиентам. Для подготовки персонализированного предложения ИИ-агент анализирует данные о клиенте из разных источников: историю клиента в CRM-системе компании; транскрипты предыдущих встреч; информацию в реестре ЕГРЮЛ; новости из открытых источников; финансовые показатели предприятия; участие в госзакупках и тендерах и др.

На основе полученных данных ИИ-агент составляет актуальный для клиента список продуктов, предлагает план переговоров, а во время диалога с клиентом подсказывает менеджеру ответы на вопросы клиента, подгружая информацию из баз данных, непосредственно в интерфейсе сервиса. После встречи он транскрибирует разговор, формирует протокол, контролирует исполнение договоренностей и заносит необходимые данные в CRM. После каждой встречи ИИ-агент фиксирует договоренности в письме для клиента. В конце рабочего дня он подводит итоги и формирует список задач на ближайшее время.

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