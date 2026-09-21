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НПП «ЭКРА» и «АМТ-Груп» провели тестирование комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и программного комплекса EKRASCADA

НПП «ЭКРА» и «АМТ-Груп» провели тестирование комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и программного комплекса EKRASCADA. Совместное использование решений обеспечивает диспетчерские и ситуационные центры, расположенные за границей доверенного сегмента, актуальной технологической информацией о состоянии энергообъекта. При этом исключено любое обратное воздействие на закрытый контур со стороны менее доверенного (корпоративного) сегмента. Об этом CNews сообщил представитель «АМТ-Груп».

Интегрированное решение предполагает размещение комплекса InfoDiode между программным комплексом EKRASCADA, выступающим в роли агрегатора промышленного протокола IEC 60870-5-104 в закрытом сегменте, и программным комплексом EKRASCADA, выступающим зеркальной копией энергообъекта в открытом сегменте. Такая архитектура исключает сопряжение сетевых сегментов с различным уровнем доверия прямым ТСР/IP каналом, обеспечивая транзит технологических данных за границу закрытого контура в режиме, близком к реальному времени. Совместное использование решений реализует бесшовную передачу данных промышленного протокола IEC 60870-5-104 за границу технологического сегмента.

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«Диспетчеризация индустриальных процессов играет ключевую роль в эффективном и бесперебойном функционировании объектов промышленности и энергетики, – сказал технический директор «АМТ-Груп» Сергей Торговцев. – Анализ и обработка потока технологических данных, генерируемого устройствами промышленной автоматики, производится в специализированных диспетчерских и ситуационных центрах, расположенных за границей технологического сегмента, поэтому вопрос сопряжения сетевых сегментов с различным уровнем доверия требует отдельной проработки. Комплексное решение, основанное на совместном применении комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode и программного комплекса EKRASCADА, обеспечит бесшовную передачу данных промышленного протокола IEC 60870-5-104 во внешние центры контроля и мониторинга, исключив при этом угрозу несанкционированного доступа стороннего злоумышленника к энергообъекту на физическом уровне».

«Создание удобного и многофункционального пользовательского интерфейса является одним из ключевых элементов при разработке современных SCADA-систем. Наглядное и полное визуальное представление текущего режима объекта автоматизации значительно повышает эффективность взаимодействия диспетчерских служб с эксплуатируемой системой, кратно снижая риск возникновения критических ошибок при управлении. Совместное использование комплекса однонаправленной передачи данных InfoDiode в связке с программным комплексом EKRASCADA обеспечит безопасное и эффективное функционирование объектов энергетической сферы», – отметил заместитель генерального директора – технический директор НПП «ЭКРА» Владимир Наумов.

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