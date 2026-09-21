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МТС обновила сеть в поселке угольщиков на западе Красноярского края

МТС улучшила покрытие мобильной сети LTE в городском поселке Дубинино Шарыповского округа Красноярского края. После установки нового телеком-оборудования более семи тысяч человек смогут пользоваться улучшенной голосовой связью и интернетом. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технические работы, проведенные специалистами МТС, позволили разгрузить существующую инфраструктуру, расширить покрытие и увеличить емкость сети в южной части поселка, а также в районе Дома Культуры, Кадетского корпуса, Дубининской больницы и примыкающего жилого массива, школ и магазинов. Теперь можно без труда делиться с родными фото и видео в соцсетях, загружать карты, пользоваться услугами онлайн-банкинга и слушать подкасты, например, о неофициальных топонимах поселка — «Сопке любви», «Пентагоне», «Морковке» и других причудливых местах Дубинино. Или — узнать еще больше об истории поселка угольщиков и энергетиков, первостроителей Березовского разреза и Березовской ГРЭС.

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«МТС продолжает развивать и совершенствовать телеком-инфраструктуру в Красноярском крае. Благодаря активной работе по улучшению качества сети, жители даже самых небольших сел могут пользоваться мобильным интернетом на высоких скоростях. Только за последние полгода мы обновили сеть в Кежемском, Ачинском, Назаровском, Шушенском, Богучанском и других округах региона. Работу в этом направлении мы продолжим», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Ранее МТС завершила масштабное обновление сети LTE в Красноярске — оно затронуло более 20% базовых станций в черте города, а также в поселках Солонцы и Березовка. В результате скорость передачи данных в сети LTE выросла в среднем на 25%.

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