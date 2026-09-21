Eltex и Innostage расширяют сотрудничество в проектах по модернизации корпоративных сетей

Innostage расширяет сотрудничество с российским производителем телекоммуникационного оборудования Eltex. Оборудование вендора теперь представлено в продуктовом портфеле компании и может использоваться в проектах по построению и модернизации корпоративных сетей. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

В фокусе сотрудничества – сетевые решения для корпоративного сегмента. Портфель Eltex позволяет строить различные уровни сети на оборудовании одного российского производителя: от доступа и агрегации до ядра и центров обработки данных. В него входят Ethernet-коммутаторы, сервисные и магистральные маршрутизаторы, оборудование для беспроводных сетей и телефонии, а также программные платформы для централизованного управления и мониторинга.

Для Innostage сотрудничество с Eltex расширяет возможности при проектировании и модернизации сетей заказчиков. Интегратор сможет подбирать оборудование с учетом архитектуры, технических требований и особенностей конкретного проекта.

Отдельное направление совместной работы связано с проектами, где к сетевой инфраструктуре предъявляются повышенные требования по информационной безопасности. Защита корпоративных систем зависит не только от специализированных средств ИБ: механизмы сегментации, разграничения доступа, контроля и управления закладываются в том числе на сетевом уровне. Поэтому требования к безопасности необходимо учитывать ещё при проектировании сети.

«Российские компании сейчас решают задачу не столько замены отдельных устройств, сколько последовательной модернизации сети. В таких проектах для нас важна работа с интеграторами, которые знают инфраструктуру заказчика и могут вести весь проект от обследования и проектирования до внедрения и дальнейшего сопровождения. Со своей стороны мы даем партнерам широкую линейку оборудования, техническую экспертизу производителя и возможность тестировать решения до их внедрения», – сказала Юлия Максименко, руководитель отдела по работе с интеграторами в Eltex.

Стороны планируют развивать сотрудничество в инфраструктурных проектах и расширять применение решений Eltex у корпоративных заказчиков.