Банк УБРиР внедрил систему резервного копирования от «Киберпротекта» для обеспечения защиты критически важной информации

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) модернизировал ИТ-инфраструктуру и выстроил единую систему резервного копирования и восстановления данных на основе решения «Кибер Бэкап». Об этом CNews сообщили представители компании «Киберпротект».

В банке последовательно реализуется стратегия цифровой трансформации, которая охватывает целый ряд направлений, в том числе модернизацию ИT-инфраструктуры и повышение уровня кибербезопасности, что позволяет УБРиР конкурировать с финтех-гигантами. Информационная безопасность входит в число приоритетов банка, в связи с чем построение централизованной единой системы резервного копирования и защиты данных на основе проверенного российского решения стало логичным продолжением программы импортозамещения ПО.

«Мы активно внедряем прогрессивные российские решения, чтобы обеспечить бесперебойную работу ИТ-инфраструктуры и высокий уровень защиты персональных данных. Это является частью нашей стратегии импортозамещения. Кроме того, по требованиям законодательства, банк как субъект критической информационной инфраструктуры обязан в определенные сроки перейти на отечественное ПО. Как и многие компании, сегодня мы столкнулись с повышенными рисками использования зарубежных СРК после ухода их разработчиков с российского рынка. Для обеспечения непрерывности бизнес-процессов и гарантированной вендорской поддержки наша команда решила полностью заместить зарубежное ПО в этом сегменте», — отметил Артур Новрузов, технический директор управления инфраструктуры УБРиР.

Проведя аудит российского рынка систем резервного копирования, ИТ-команда УБРиР определила шорт-лист, куда вошли несколько ведущих отечественных решений. Сравнив их по функциональным возможностям, ценовой и лицензионной политике, а также экспертизе компании-разработчика, специалисты банка сделали выбор в пользу флагманского продукта компании «Киберпротект» — системы резервного копирования «Кибер Бэкап».

Сегодня новая система защищает сотни терабайт данных УБРиР: от баз данных и виртуальных машин до критически важных бизнес-систем. В результате на базе «Кибер Бэкапа» в банке был создан надежный отказоустойчивый контур защиты данных, отвечающий высоким стандартам финансового сектора.

«Нам удалось создать надежную систему резервного копирования с возможностью дальнейшего развития и масштабирования. Мы получили единый инструмент управления бэкапами, современный, стабильный, мощный, не уступающий зарубежным аналогам. Гибкость СРК позволила одновременно решать две параллельные задачи: надежно защищать работающий зарубежный стек и органично включаться в процессы миграции на российские платформы», — сказал Артур Новрузов.