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Автоматическая диагностика производительности «1С» для производственных компаний доступна в Metrika42

Производственные предприятия, где в «1С» есть замедления, мешающие вовремя оформлять выпуск продукции, перемещение материалов и отгрузку заказов могут воспользоваться новым ИИ-анализатором инцидентов производительности «», доступным в Metrika42. В рамках раннего доступа производственные компании могут передать на анализ нерешённый инцидент производительности «1С» и получить диагностический разбор с приоритетными направлениями проверки. Об этом CNews сообщили представители Efsol.

Задача инструмента — помочь ИТ-команде быстрее разобраться в происходящем, прежде чем выбирать доработки или расширять серверную инфраструктуру.

Для производственного предприятия проблема не обязательно начинается с полной недоступности системы. Например, если передача материалов в цех зависит от проведения документа в «1С», задержка этой операции может нарушить работу следующего участка. При этом сам сервер продолжает работать, а у специалистов нет очевидного объяснения замедления. ИТ-директору необходимо не просто подтвердить жалобу, а организовать устранение проблемы: определить, кого подключить, какие работы приоритетны и на каких данных основаны предлагаемые решения.

Сложность возрастает, когда за инфраструктуру, СУБД и конфигурацию «1С» отвечают разные команды. Каждая исследует свой участок, но для выбора действий необходимо сопоставить результаты: относится ли обнаруженная нагрузка к проблемной операции, объясняют ли блокировки задержку и достаточно ли оснований для изменения настроек. Именно на первоначальный сбор и сопоставление этой информации направлена автоматизация в Metrika42.

Metrika42 использует собранные ею данные за период инцидента: сведения о пользовательских операциях, события технологического журнала, показатели серверов и СУБД, информацию о блокировках. Анализ начинается с конкретной проблемы предприятия, а не с общего вопроса «почему тормозит «1С»». Это позволяет рассматривать технические отклонения применительно к операции, которая задерживает работу пользователей.

В результате ИТ-команда получает предварительный диагностический отчёт с обнаруженными отклонениями, вероятными причинами и последовательностью проверок. Такой разбор можно использовать при обсуждении работ с подрядчиками: какую гипотезу проверяем, чем она подтверждается и почему начинаем именно с неё. Для ИТ-директора это основа для распределения ресурсов, для технических специалистов — возможность перейти к предметному расследованию с уже собранными материалами.

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«Когда «1С» задерживает работу производства или склада, ИТ-директору приходится одновременно решать техническую проблему и отвечать перед бизнесом за дальнейшие действия. Ему важно понимать, почему команда предлагает именно эти работы и какие факты стоят за рекомендациями. Мы развиваем ИИ-функционал в Metrika42, чтобы сократить время между жалобой и обоснованным направлением расследования. Поэтому предлагаем предприятиям прийти в ранний доступ с проблемой, которую действительно нужно решить, — и оценить пользу инструмента вместе со своими специалистами», — сказал Денис Пахомов, руководитель продукта Metrika42.

На этапе раннего доступа результаты анализа проходят инженерную или экспертную проверку перед передачей заказчику. В отчёте разделяются установленные факты и предположения, а при недостатке информации указывается, какие данные необходимо получить дополнительно. ИИ Metrika42 помогает сузить поиск; подтверждение причины и решения об изменениях в рабочей системе остаются за специалистами.

Для участия достаточно описать одну проблему: какая операция задерживается, когда это происходит и как мешает пользователям «1С». Команда Metrika42 уточнит информационную базу, период и необходимые данные. Подать заявку можно на сайте Efsol, а участие в раннем доступе не требует оплаты. Предприятию предлагается оценить инструмент по практическому результату — помог ли разбор продвинуться в решении конкретной проблемы «1С».

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