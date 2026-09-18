В «AI-тренере» «Скорозвона» появилась возможность назначать задачи на обучение

Сервис «Скорозвон», разработанный на платформе Naumen Contact Center, расширил функциональность «AI-тренера»: теперь тренировки можно назначать сотрудникам как задачи и контролировать их выполнение. Об этом CNews сообщили представители «Скорозвона».

Руководитель выбирает сценарий, определяет исполнителей — конкретного сотрудника, группу или весь отдел — и указывает, сколько тренировок нужно пройти. Дальше сервис сам уведомляет менеджеров и показывает, кто выполнил задачу.

Раньше эта схема работала вручную. Руководитель создавал сценарий, отдельно сообщал команде, что тренировку нужно пройти, и сам сверял, кто до нее дошел. Чем больше отдел, тем больше времени уходило на напоминания и проверку.

Как это работает

Задача собирается в интерфейсе за три шага: выбрать сценарий тренировки; назначить его индивидуально, группе сотрудников или сразу всем; указать, сколько тренировок нужно пройти по этому сценарию.

Сотруднику приходит письмо о новой задаче со ссылкой на старт тренировки. Искать сценарий в интерфейсе и уточнять детали не нужно.

Руководителю доступен прогресс по каждой задаче и быстрая ссылка на результаты тренировок. У обучения появляются сроки и измеримый результат. В одном окне видно и тех, кто еще не начал, и то, как отработали остальные.

«Тренировки дают результат только если они регулярны — навык закрепляется повторением. Назначение задач делает эту регулярность управляемой: руководитель задает сценарий и норму тренировок, а выполнение и результаты видит в одном месте. Обучение можно планировать под конкретные задачи отдела, например, для ввода новичков, запуска продукта или изменения скрипта, — и отслеживать, как отработка сказывается на реальных разговорах менеджеров», — сказала Карина Васильева, руководитель продукта «AI-тренер» сервиса «Скорозвон».