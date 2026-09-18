CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Российские ИТ-разработчики воссоздали в «цифре» экраноплан «Спасатель»

Специалисты компаний «Аскон», «Тесис» и НТЦ «АПМ» разработали цифровую 3D-модель поисково-спасательного экраноплана «Спасатель» – единственного в мире экраноплана-госпиталя, строившегося в Нижнем Новгороде в начале 1990-х годов. На основе открытых данных они воспроизвели части корпуса уникальной машины, рассчитали аэро-гидродинамику и выполнили анализ крыла на прочность, устойчивость и собственные колебания (FSI-анализ). Об этом CNews сообщили представители «Аскон».

ПСЭ «Спасатель» (проект 9037), сочетавший черты самолета и судна, был разработан в ЦКБ по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева для проведения спасательных операций в открытом море. В штатном режиме он мог принять 150 пострадавших, в чрезвычайной ситуации — до 500. На борту размещались медицинский блок, помещения для спасенных и спасательное оборудование. Сегодня недостроенный экраноплан находится на территории завода «Красное Сормово».

model-ekranoplan--_1.jpg

Аскон

Проект «Спасатель» был выбран как очередная тестовая задача для проверки возможностей «Цифровой платформы судостроения», которую «Аскон» разрабатывает совместно с партнерами по консорциуму «Развитие», проектно-конструкторскими бюро, судостроительными верфями, университетами и научными центрами.

ИТ, активы и инфраструктура в одном контуре: какие перемены это даст компании?
ИТ, активы и инфраструктура в одном контуре: какие перемены это даст компании? Цифровизация

Для 3D-моделирования элементов экраноплана применялись модули «Моделирование корпуса» и «Проектирование архитектуры судна» цифровой платформы, а также базовые инструменты системы проектирования «Компас-3D», для управления составом изделия – система управления инженерными данными и жизненным циклом изделия «Лоцман:PLM». Междисциплинарные расчеты с одновременным решением задач гидродинамики и прочности конструкции выполнены в программных комплексах FlowVision и APM WinMachine.

Александр Петров, директор департамента развития отраслевых решений для судостроения «Аскон»: «В этом проекте мы показали коллективную работу конструкторов и расчетчиков над 3D-моделью – полностью на отечественных ИТ-решениях. Впервые инженеры получают встроенные в судостроительную 3D-САПР расчетные приложения. Программные продукты работают на едином математическом ядре C3D, что исключает потери или искажения данных при передаче между системами. Наша цель – обеспечить судостроительную отрасль России, а в перспективе и стран БРИКС, надежными программными инструментами для решения задач на разных этапах жизненного цикла изделия».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Илья Сергеев, «Олимп»: Надо инвестировать не только в ИИ-решения, но и в навыки работы с генеративными инструментами

Оштрафован на 90 миллионов разработчик «космических» чипов на замену американским. Задержался на год с лишним

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

Созданы бионические «усы», которые позволяют БПЛА ориентироваться без камер и в полной темноте подобно крысам и мышам

Дипфейк проходит собеседование: как ненастоящие люди проникают в компании через рекрутинг

В России создан плазменный двигатель для наноспутников. Он поможет создавать орбитальные группировки

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

5 мощных биноклей для охоты и наблюдений: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Air: изящное вдохновение

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще