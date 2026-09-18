Российские ИТ-разработчики воссоздали в «цифре» экраноплан «Спасатель»

Специалисты компаний «Аскон», «Тесис» и НТЦ «АПМ» разработали цифровую 3D-модель поисково-спасательного экраноплана «Спасатель» – единственного в мире экраноплана-госпиталя, строившегося в Нижнем Новгороде в начале 1990-х годов. На основе открытых данных они воспроизвели части корпуса уникальной машины, рассчитали аэро-гидродинамику и выполнили анализ крыла на прочность, устойчивость и собственные колебания (FSI-анализ). Об этом CNews сообщили представители «Аскон».

ПСЭ «Спасатель» (проект 9037), сочетавший черты самолета и судна, был разработан в ЦКБ по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева для проведения спасательных операций в открытом море. В штатном режиме он мог принять 150 пострадавших, в чрезвычайной ситуации — до 500. На борту размещались медицинский блок, помещения для спасенных и спасательное оборудование. Сегодня недостроенный экраноплан находится на территории завода «Красное Сормово».

Проект «Спасатель» был выбран как очередная тестовая задача для проверки возможностей «Цифровой платформы судостроения», которую «Аскон» разрабатывает совместно с партнерами по консорциуму «Развитие», проектно-конструкторскими бюро, судостроительными верфями, университетами и научными центрами.

Для 3D-моделирования элементов экраноплана применялись модули «Моделирование корпуса» и «Проектирование архитектуры судна» цифровой платформы, а также базовые инструменты системы проектирования «Компас-3D», для управления составом изделия – система управления инженерными данными и жизненным циклом изделия «Лоцман:PLM». Междисциплинарные расчеты с одновременным решением задач гидродинамики и прочности конструкции выполнены в программных комплексах FlowVision и APM WinMachine.

Александр Петров, директор департамента развития отраслевых решений для судостроения «Аскон»: «В этом проекте мы показали коллективную работу конструкторов и расчетчиков над 3D-моделью – полностью на отечественных ИТ-решениях. Впервые инженеры получают встроенные в судостроительную 3D-САПР расчетные приложения. Программные продукты работают на едином математическом ядре C3D, что исключает потери или искажения данных при передаче между системами. Наша цель – обеспечить судостроительную отрасль России, а в перспективе и стран БРИКС, надежными программными инструментами для решения задач на разных этапах жизненного цикла изделия».