CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

«Газпром нефть» привлечет роботов к строительству дорог

В России появился консорциум, который займется внедрением беспилотных технологий в дорожное строительство. Соглашение о сотрудничестве подписали на конференции «Дорожное строительство в России: мосты и искусственные сооружения».

В объединение вошли шесть организаций: «Газпромнефть – Дорожное строительство», ФАУ «РОСДОРНИИ», Российский университет транспорта, ассоциации «Цифровая Эра Транспорта» и «Р.О.С.АСФАЛЬТ», а также рыбинский завод «Дорожных машин».

Партнеры займутся разработкой и запуском цифровых и роботизированных решений, а также подготовкой кадров. Для этого планируют создать тренажеры для дорожной техники и инструменты на базе виртуальной и дополненной реальности.

Генеральный директор «Газпромнефть – Дорожное строительство» Михаил Поздняков отмечает, что беспилотники уже приносят пользу. С их помощью специалисты быстрее собирают и обрабатывают данные при проектировании, точнее следят за ходом работ и сокращают сроки. «В перспективе роботизированные системы могут стать основой умных дорог по всей стране. Подписанное соглашение объединит компетенции и экспертизу производителей техники, разработчиков цифровых систем, научных организаций и специалистов в области дорожного строительства», – говорит он.

От точечных пилотов к эре агентов: как ИИ меняет российский финтех
От точечных пилотов к эре агентов: как ИИ меняет российский финтех цифровизация

По мнению президента Ассоциации производителей асфальтобетонных смесей «Р.О.С.Асфальт» Николая Быстрова, для внедрения высокоавтоматизированной техники в дорожное строительство потребуется актуализация действующих и разработка новых стандартов, формирование актуальных образовательных программ и создание принципиально иной цифровой среды для реализации дорожных проектов.

roadcraft.jpeg

Как будет устроена такая среда, пояснил президент Ассоциации «Цифровая Эра Транспорта» Александр Сёмик. По его словам, данные с беспилотных машин – телеметрию, показания датчиков и производственные параметры — планируется собирать и передавать в цифровую платформу контроля укладки дорожной одежды. Это, отметил он, даст объективную оценку качества и эффективности работ и создаст основу для тиражирования таких решений по всей стране.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

На рекрутинг каждого ИТ-специалиста компании тратят до 30% от его годовой зарплаты

Оштрафован на 90 миллионов разработчик «космических» чипов на замену американским. Задержался на год с лишним

Рустам Калибатов, Минздрав Кабардино-Балкарии: «Цифра» меняет систему здравоохранения республики

Созданы бионические «усы», которые позволяют БПЛА ориентироваться без камер и в полной темноте подобно крысам и мышам

Вышла «Ред ВРМ Терминальная редакция 1.1»: что нового?

В России создан плазменный двигатель для наноспутников. Он поможет создавать орбитальные группировки

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

5 мощных биноклей для охоты и наблюдений: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad Air: изящное вдохновение

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще