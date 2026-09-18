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Digital Sector усиливает отраслевую экспертизу для гостиничного и туристического бизнеса

Digital Sector сформировал отраслевой подход к разработке цифровых продуктов для гостиничного и туристического бизнеса. Он охватывает архитектуру данных, интеграции с системами бронирования и другими сервисами, контентную модель и развитие цифрового продукта после запуска. Об этом CNews сообщили представители Digital Sector.

В гостиничных проектах сайт становится частью более сложного ИТ-контура. Для каждого типа данных определяется единый источник, а обмен между системами выстраивается так, чтобы исключить ручное дублирование. Тарифы, доступность номеров и другая информация обновляются там, где создаются, и передаются в остальные системы. В зависимости от инфраструктуры обмен может строиться через прямые интеграции или отдельный интеграционный слой.

По тому же принципу проектируется контентная модель. Номера, специальные предложения, рестораны, SPA, залы и мероприятия создаются как связанные сущности. Информация вводится один раз и используется на разных страницах и в разных сценариях. Например, специальное предложение можно связать с конкретными категориями номеров, а на странице конференции выводить подходящие залы и варианты размещения. При изменении исходных данных их не приходится вручную обновлять в нескольких разделах.

Отдельно проектируется интеграция с системой бронирования. При переходе к оформлению должны сохраняться выбранные даты, количество гостей, категория номера, тариф или специальное предложение. Связи между объектами сайта и идентификаторами внешней системы закладываются до разработки и проверяются при тестировании.

Один из проектов Digital Sector в гостиничном сегменте — сайт пятизвездочного отеля «Метрополь». Команда разработала его на «1С-Битрикс», интегрировала с системой бронирования TravelLine, реализовала e-commerce для заказа продукции ресторана и онлайн-продажу билетов на мероприятия. По данным PageSpeed, показатель LCP нового сайта улучшен на 44%.

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Запуск сайта не завершает работу над цифровым продуктом. После релиза остаются техническое сопровождение, развитие функциональности и доработка интеграций. Digital Sector продолжает сопровождать и развивать сайт «Метрополя».

«Особую ценность для нас представляет то, что наше сотрудничество не ограничилось разработкой и запуском проекта. Digital Sector продолжает сопровождать и развивать сайт, обеспечивая его стабильную работу, своевременно реагируя на запросы и предлагая улучшения», — сказали представители отеля «Метрополь».

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