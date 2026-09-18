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«Диасофт» обеспечила поддержку таксономии Банка России 8.2 и успешно прошла пилотный сбор отчетности

Компания «Диасофт» обновила продукты «Отчетность ЦБ РФ для НФО по Единому плану счетов» и «XBRL Эксперт» (XBRL Engine), входящие в состав решения Digital Q.Reporting, в соответствии с актуальными требованиями таксономии Банка России версии 8.2. Новые требования будут использоваться для сбора бухгалтерской финансовой отчетности (БФО) различных видов финансовых организаций, включая негосударственные пенсионные фонды, страховые организации, профессиональных участников рынка ценных бумаг, операторов инвестиционных платформ и других. Об этом CNews сообщил представитель «Диасофта».

Обновленные версии продуктов «Отчетность ЦБ РФ для НФО по Единому плану счетов» и «XBRL Эксперт» (XBRL Engine) уже прошли тестирование. В результате подтверждена корректность формирования XBRL-отчетов в рамках пилотного сбора отчетности, организованного Банком России. В тестировании приняли участие два крупнейших профессиональных участника рынка ценных бумаг, которые используют решение от «Диасофт» для сдачи отчетности уже более 8 лет – продукты обеспечивают возможности сдачи различных видов отчетности в форматах XBRL и XBRL-CSV.

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Версия таксономии XBRL 8.2 охватывает требования к составу и форматам предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности для восьми сегментов участников финансового рынка и предназначена для ознакомления и формирования отчетных данных в рамках пилотного сбора тестовой отчетности. После завершения пилотного сбора Банк России планирует опубликовать корректировочную версию таксономии XBRL 8.3, которая будет применяться, начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за I квартал 2027 г.

Продукты для автоматизации отчетности от компании «Диасофт» включены в реестр российского программного обеспечения и поддерживают процессы подготовки и сдачи отчетности для различных участников финансового рынка. Продукт «XBRL Эксперт» (XBRL Engine) имеет высшую категорию сертификации A1-full в Центре XBRL Банка России и соответствует всему перечню требований регулятора.

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