В Якутии создают цифровую модель автозимника «Яна» для прогнозирования опасных участков

Ученые Арктического научно-исследовательского центра Якутии создают цифровую модель автозимника «Яна». Она позволит в автоматическом режиме отслеживать состояние трассы, выявлять потенциально опасные участки и в перспективе станет технологической основой для использования беспилотного транспорта и роботизированной дорожной техники. Об этом CNews сообщили в пресс-центр Республики Саха (Якутия) в Москве представляет

Как рассказала научный руководитель проекта «Восточный меридиан» Надежда Филиппова, цифровизация автозимников рассматривается не только как инструмент мониторинга, но и как основа для перехода к упреждающему управлению безопасностью движения: «Создание цифровых моделей дорог выступает не просто технологической задачей, а базовым инструментом для автоматизированной оценки состояния инфраструктуры и предиктивного выявления потенциально опасных участков. Для нас это особенно важно с учетом перспективы строительства и развития транспортной инфраструктуры до 2050 г.».

По ее словам, применение технологий искусственного интеллекта и мобильных диагностических комплексов позволит автоматически выявлять дефекты дорожной инфраструктуры и привязывать полученные данные к высокоточной цифровой модели местности: «На основе обработки больших массивов данных о характере движения транспортных средств можно создавать карту опасных участков. Такой подход позволяет выявлять точки потенциальной аварийности ещё до совершения дорожно-транспортных происшествий и переходить к упреждающему управлению безопасностью».

Отдельное направление связано с автоматизацией содержания дороги. Точный цифровой двойник трассы в дальнейшем может стать технологической базой для применения роботизированных дорожных машин на автозимниках Крайнего Севера.

Кроме того, цифровая модель рассматривается как один из элементов будущей беспилотной логистики в Арктике. «Высокоточная аналитическая модель дороги является критически важным элементом технологической базы для безопасного движения высокоавтоматизированных транспортных средств. Наличие актуальной цифровой модели — одно из условий для дальнейшего масштабирования беспилотной логистики в Арктической зоне», — сказала Филиппова.

Цифровую модель и автоматизированную навигационную систему ученые АНИЦ разрабатывают для казенного предприятия «Дороги Арктики» в рамках проекта «Восточный меридиан». На первом этапе работа охватит маршрут Тополиное — Прогноз — Батагай — Усть-Куйга. Проект «Восточный меридиан» предусматривает развитие транспортной инфраструктуры центральной части Арктической зоны Якутии с выходом на Северный морской путь. До 2030 г. планируется обустройство автозимника продленного действия на участках автомобильной дороги «Яна», а в дальнейшем — строительство круглогодичной дороги.

Работа над цифровой моделью объединяет фундаментальные и прикладные исследования с конкретными задачами транспортной отрасли и реализуется при поддержке Российского научного фонда. В рамках проекта учёные создадут систему сбора, консолидации и обработки данных для мониторинга, контроля и прогнозирования работы автодороги. Полученные решения предполагается использовать и при научном обосновании строительства и эксплуатации будущей круглогодичной трассы.