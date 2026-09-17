В «Алисе AI» появился ИИ-инструмент «Для учебы» по подготовке к ЕГЭ и для изучения школьных предметов

В «Алисе AI» появился модуль «Для учебы» — с его помощью можно готовиться к ЕГЭ, а также в режиме диалога с нейросетью изучать математику и английский. В основу модуля заложены педагогические принципы: находить пробелы в знаниях и понятным языком объяснять материал по шагам, чтобы школьник научился справляться с заданиями самостоятельно. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Пользователям теперь доступен тренажер для подготовки к ЕГЭ по базовой и профильной математике. Задания в нем составлены с учетом актуальных требований Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). Тренажер показывает в виде статистики, с какими задачами ученик справился, а с какими нет, и так позволяет понять, какие темы стоит повторить. По ним можно сразу поупражняться: «Алиса AI» в режиме диалога поможет разобраться в заданиях и научиться их решать.

Пользователи также могут изучать школьную программу по математике 5–11 классов. Если ученик пропустит урок или не поймет задачу, «Алиса AI» по шагам объяснит логику решения на конкретных примерах, задавая наводящие вопросы и отвечая на вопросы школьника. Например, если он не знает, как справиться с квадратным уравнением, нейросеть объяснит, что такое дискриминант, и предложит его найти. Прислать задание нейросети можно текстом или фотографией.

В разделе английского языка школьники смогут тренироваться по темам для письменной части ЕГЭ, заучивать слова на конкретных примерах и разбирать домашние задания по фото. Уже сейчас помощь с английским доступна части пользователей «Алисы AI», скоро этот раздел откроется для всех.

Чтобы попасть в модуль, достаточно зайти в чат с «Алисой AI» и в главном меню выбрать пункт «Для учебы». Это работает и в приложении нейросети, и в веб-версии чата с ней.

Модуль разработала команда «Яндекс Образования», которая уже зарекомендовала себя в создании ИИ-решений для обучения. Среди ее проектов — платформа для подготовки к ЕГЭ со встроенными ИИ-инструментами. В прошлом учебном году выпускники, которые регулярно занимались с помощью платформы, сдали ЕГЭ по информатике в среднем на 68,7 балла — это на 10 баллов больше среднего значения по стране. На платформе можно выполнять задания, изучать разборы и получать подсказки ИИ-помощника, который пошагово объясняет решения.