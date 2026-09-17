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«Работа.ру» запустила цифрового помощника на базе ИИ, который поможет в поиске работы

Сервис «Работа.ру» запустил интеллектуального ассистента для поиска работы на базе нейросети GigaChat от Сбербанка. Новая функция уже доступна в мобильном приложении и на сайте «Работа.ру», помогает пользователям решать любые вопросы — от поиска вакансий до повседневных задач. Об этом CNews сообщили представители «Работа.ру».

Ассистент готов прийти на помощь на любом этапе поиска работы: с чего начать поиск работы; как составить резюме, чтобы привлечь внимание работодателя; как подготовиться к собеседованию и произвести впечатление

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Иконка нейросети расположена в правом нижнем углу экрана: достаточно одного касания, чтобы начать диалог и задать любой вопрос в привычном формате. Нейросеть поможет пользователям разобраться, как устроен сервис «Работа.ру»: подскажет, где найти нужную функцию, как воспользоваться возможностями платформы и изменить настройки. При этом ассистентом можно пользоваться и как обычной нейросетью, свободно задавать любые вопросы — например, попросить его проверить резюме на ошибки, помочь составить сопроводительное письмо, подготовиться к собеседованию или ответить на отвлеченную тему. Все это доступно в одном окне — без необходимости переходить в другие сервисы.

Вячеслав Бондаренко, директор дирекции корпоративного развития ПАО «Сбербанк», генеральный директор сервиса «Работа.ру»: «Мы стремимся сделать процесс поиска работы максимально комфортным и современным. Интеграция нейросети в наш сервис — это логичный шаг навстречу пользователям, которые хотят получать быстрые и точные ответы на любые вопросы, не отвлекаясь от главной цели. Мы проанализировали, с какими вопросами пользователи чаще всего обращаются в службу поддержки и какие трудности испытывают при поиске работы. GigaChat понимает запросы на естественном языке, дает развернутые ответы и помогает решать задачи, которые раньше требовали участия нескольких специалистов. Для нас важно, чтобы каждый соискатель чувствовал поддержку на всем пути — от составления резюме до выхода на новую работу».

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