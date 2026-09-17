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Многоканальные регуляторы «Овен» ТРМ136 и ТРМ138 включены в реестр Минпромторга России

Компания «Овен», российский разработчик и производитель оборудования для промышленной автоматизации, сообщила о включении многоканальных измерителей-регуляторов ТРМ136 и ТРМ138 в реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ. Соответствующие реестровые записи внесены в Государственную информационную систему промышленности (ГИСП).

Регуляторы ТРМ136 и ТРМ138 прошли процедуру подтверждения российского происхождения в соответствии с Постановлением Правительства РФ №719. Внесение в реестр официально подтверждает, что данные приборы производятся на территории Российской Федерации и соответствуют установленным критериям локализации.

ТРМ136 и ТРМ138 — универсальные многоканальные регуляторы, предназначенные для измерения и автоматического регулирования температуры, давления и других физических величин в многозонных системах. Приборы работают с термопарами, термосопротивлениями, датчиками с сигналами тока и напряжения, а также с дискретными сигналами типа «сухой контакт». Наличие интерфейса RS-485 обеспечивает интеграцию в системы диспетчеризации и АСУ ТП. Устройство настраивается без программирования: можно выбрать готовую конфигурацию для типовой задачи или задать собственную с кнопок прибора либо на ПК с помощью конфигуратора.

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В текущем году в реестр Минпромторга были включены и другие приборы Овен: модули ввода/вывода с интерфейсом Ethernet серии Мх210, модули расширения ПРМ, поплавковые сигнализаторы уровня ПДУ, датчики температуры ДТС, программируемые реле ПР100, ПР103 и ПР225. Реестровую запись также получили приборы для управления отоплением и ГВС ТРМ1032М, специализированные контроллеры для управления насосными группами СУНА-121 и СУНА-122, кондуктометрические датчики уровня ДС, ДУ, ДС.ПВТ.5 и линейка программируемых логических контроллеров ПЛК210-PL.

Включение продукции компании в федеральный реестр открывает ряд практических преимуществ. В первую очередь это возможность участвовать в государственных и муниципальных закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ с приоритетом перед иностранными аналогами. Кроме того, наличие реестровой записи подтверждает соответствие продукции отраслевым регламентам и техническим стандартам, что особенно важно для применения на критически значимых объектах.

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