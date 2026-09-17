CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Maintex fabricaONE.AI помогает компании ЕВРАЗ оптимизировать крупные ремонты

Консультанты Maintex fabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) успешно провели промышленные испытания платформы Databriz на Качканарском ГОКе компании ЕВРАЗ. Система предназначена для автоматизации управления остановочными ремонтами на основе электронного графикования. Она выступает полноценной альтернативой зарубежным системам и позволяет заметно сокращать сроки проведения ремонтов на предприятиях компании. Об этом CNews сообщили представители Softline.

С июня 2025 г. объединенная команда ЕВРАЗ, Maintex и Databriz выстраивала структуру работ, зависимости и ресурсы в специализированной системе сопровождения остановочных ремонтов Databriz. В график включили все ключевые направления: подготовительные и заключительные тех. операции (останов и пуск), очистку, а также работы по направлениям механика, электрика, энергетика и АСУ ТП.

С помощью Databriz были проведены капитальные ремонты двух ключевых агрегатов ЕВРАЗ КГОК. Результаты испытаний подтвердили эффективность решения: капитальный ремонт агломерационной машины №1 удалось ускорить на 15,8% и завершить за 28 дней вместо запланированных 33 дней. Аналогичный положительный эффект зафиксирован и при ремонте дробилки крупного дробления, где работы были закончены на сутки раньше срока.

Ключевыми преимуществами системы, которая внедрена совместно с партнерами, является возможность гибкого ресурсного планирования работ на основе данных мобилизации ресурсов, автоматизация построения критического пути ремонта и его отслеживание, «живое» изменение графика за счет оперативного обмена данными через мобильное приложение, автоматическая оперативная аналитика и статистика ремонта.

После успешного применения системы в 2025 г. на КГОК ЕВРАЗ компания Maintex участвует в тиражировании системы на все предприятия компании. В 2026 г. с применением системы Databriz проводится 13 остановочных ремонтов ключевых агрегатов ЕВРАЗ в дивизионе «Урал» и «Сибирь», которые уже принесли экономический эффект более 100 млн руб. В рамках проведения капитального ремонта и реализации инвестиционного проекта на одном объекте одновременно осуществляется единое управление работами с оптимальной расстановкой ресурсов и контролем «критического пути».

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода
Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода цифровизация

«Капитальный ремонт всегда требует значительных ресурсов и усилий, а успех зависит от качественной подготовки, планирования и оперативного контроля. Databriz позволяет создать динамичный график, детально проработать последовательность и взаимосвязи работ, а также максимально точно описать сценарий ремонта», – сказал директор по реализации программ повышения эффективности оборудования ЕВРАЗа Михаил Мезенцев.

«Проект показал, как связка экспертного сопровождения и цифровой платформы ускоряет принятие решений и повышает качество ремонта. Хочу поблагодарить коллег из компании ЕВРАЗ и Databriz за доверие и вовлеченность, без которых не удалось бы достичь таких значительных эффектов», – сказал исполнительный директор компании Maintex Роман Ромахин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Илья Сергеев, «Олимп»: Надо инвестировать не только в ИИ-решения, но и в навыки работы с генеративными инструментами

СДЭК заходит на поляну «Яндекс карт» и «2ГИС». В реестр отечественного ПО вносят «СДЭК ГИС» на базе бесплатной коллекции карт

Вышла «Ред ВРМ Терминальная редакция 1.1»: что нового?

Россия нанесла удар по одному из крупнейших украинских ЦОД. Он был создан экс-главой «Ситроникса»

Рустам Калибатов, Минздрав Кабардино-Балкарии: «Цифра» меняет систему здравоохранения республики

Британскую госслужбу цифровых услуг отфутболивают в третье по счету ведомство за три года

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Air: изящное вдохновение

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще