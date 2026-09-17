ИТ-холдинг «Т1» и «Альма Сервисез компани» будут вместе обеспечивать цифровую устойчивость нефтегазовой отрасли

ИТ-холдинг «Т1» и группа компаний «Альма» — оператор цифровой оптимизации непрерывных производств и зрелых месторождений, подписали соглашение о сотрудничестве. Партнеры объединили компетенции в области промышленной автоматизации, чтобы совместно развивать решения, охватывающие всю цифровую вертикаль нефтегазового производства — от систем управления технологическими процессами до прикладного ПО, в том числе для работы с фондом скважин. Об этом CNews сообщил представитель ИТ-холдинга «Т1».

По оценкам отраслевых аналитиков, инвестиции российских нефтегазовых компаний в ИТ в 2025 г. составили порядка 162 млрд руб., увеличившись за два года более чем на 200%. Согласно постановлению Правительства №1912, значимые объекты КИИ должны перейти на преимущественное применение доверенных программно-аппаратных комплексов до 1 января 2030 г. Однако отрасль испытывает давление: нефтегазовые доходы федерального бюджета за 2025 г. составили 8,5 трлн руб. — почти на четверть меньше, чем годом ранее. В такой конъюнктуре инвестиции проходят строгий отбор, от цифровых проектов ждут измеримого эффекта для производства — устойчивости, роста добычи, сокращения простоев и других операционных издержек. Поэтому компаниям уже недостаточно внедрить отдельную систему: цифровые решения должны работать вместе и давать понятный результат для производства и экономики предприятия. На этом фоне важным становится не только обновление отдельных систем, но и их совместная работа.

«Мы создаем программно-аппаратные решения любого уровня сложности, и сегодня — представляем целостную экосистему для повышения безопасности, эффективности и, как следствие, устойчивости любого промышленного предприятия России. Это необходимая цифровая среда, в основе которой наши собственные разработки, позволяющие получить суверенные технологии там, где это больше всего необходимо – в управлении технологическими процессами, оптимизации добычи, переработки, логистики, безопасности на производстве», — отметил Михаил Книгин, заместитель генерального директора по программно-аппаратным решениям ИТ-холдинга «Т1».

Основа предложения от ИТ-холдинга «Т1» — два решения для нефтегазовой отрасли, направленные на развитие цифровой независимости и устойчивости российского ТЭК: система управления технологическими процессами с противоаварийной защитой АСУ ТП «Силарон», а также версия системы, специально разработанная для больших и особо опасных объектов, ПАК АСУ ТП «Силарон Инсайт». Решения соответствуют требованиям постановления Правительства РФ №1912 к доверенным программно-аппаратным комплексам и могут применяться на значимых объектах КИИ. «Силарон Инсайт» также получил метрологический сертификат, дающий законодательное право применять решение в составе измерительных и управляющих систем на производствах РФ.

«Альма Сервисез компани» разрабатывает собственные программные решения для отраслей тяжелой промышленности (СУУТП, MES, APC и т.д.), интегрирует ИИ и ML в процессы управления и мониторинга добычи, контроля динамического и погружного оборудования, сопровождения ремонта скважин, управления заводнением и оптимизации технологических процессов. Отдельный блок решений направлен на снижение геологических рисков. Собственная команда разработчиков создает и внедряет программное обеспечение, включенное в реестр отечественного ПО Минцифры РФ, с успешными референсами в России и за рубежом.

«Наш многолетний опыт в нефтегазе показывает, что даже самая совершенная система управления технологическим процессом не будет работать без грамотной методологии её интеграции в производство. Поэтому мы дополняем партнерскую экосистему не только собственными программными продуктами, но и пониманием, где именно в конкретном цехе или на конкретном месторождении это принесёт измеримые результаты. И уже под эту задачу собираем решение из лучших компонентов, благодаря нашему сотрудничеству с «Т1» — сказала Лусине Мхитарян, коммерческий директор ГК «Альма».