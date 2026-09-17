CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Ритейл Общепит
|

Arbus автоматизировала ресторанную и гостевую инфраструктуру термального комплекса «Юга» в Екатеринбурге

Компания Arbus реализовала комплексную автоматизацию ресторанной и гостевой инфраструктуры термального комплекса «Юга» в Екатеринбурге. В проект вошли внедрение iiko, интеграция с платёжно-пропускной системой, использование браслетов для идентификации и оплаты, киоски самообслуживания и цифровые меню-борды.

Термальный комплекс «Юга» открылся в Екатеринбурге в начале 2024 г. На территории комплекса работают шесть бань, три бассейна, кафе, серф-волна, детская зона, хамам и другие пространства для отдыха. При такой инфраструктуре важно было связать между собой системы доступа, оплаты и ресторанного обслуживания.

В мокрой зоне комплекса реализована интеграция iiko с платёжно-пропускной системой. При входе гость получает браслет, который используется для идентификации, доступа в необходимые зоны и оплаты покупок во время посещения.

Такой сценарий позволяет гостю не брать с собой в зоны отдыха банковскую карту или телефон. При покупке еды или напитков достаточно использовать браслет.

Для комплекса это также единый идентификатор, связывающий посещение, доступ и покупки гостя.

В кафе установлены киоски самообслуживания. Гость самостоятельно выбирает блюда и напитки на экране, оформляет и оплачивает заказ браслетом. После оплаты информация о заказе передаётся в iiko и поступает сотрудникам для приготовления.

Киоски работают в связке с электронной очередью. Гость получает информацию о статусе заказа и его готовности, что позволяет организовать выдачу без необходимости постоянно обращаться к сотрудникам.

Цифровой формат заказа также позволяет оперативно управлять содержанием меню: изменять цены и состав предложений, использовать стоп-листы, добавлять специальные предложения и продвигать дополнительные позиции.

Дополнительно в комплексе используются меню-борды. На экранах размещаются блюда и напитки, фотографии, цены, акции и специальные предложения.

<p>Константин Аксёнов, «Флант»: Kubernetes перестал быть просто средой для контейнеров</p>
Константин Аксёнов, «Флант»: Kubernetes перестал быть просто средой для контейнеров Цифровизация

Контент цифровых экранов можно централизованно обновлять в соответствии с актуальным меню и предложениями кафе.

В результате в «Югах» несколько технологических компонентов объединены в единый сценарий обслуживания: браслет → идентификация и оплата → киоск → заказ → iiko → приготовление → выдача заказа.

Таким образом, гость самостоятельно проходит основные этапы оформления покупки, а сотрудники получают заказ непосредственно в ресторанной системе.

«Для термальных комплексов особенно важно не просто автоматизировать отдельные процессы, а связать их между собой. Гость воспринимает сервис как единый сценарий: получил браслет, воспользовался инфраструктурой комплекса, оформил заказ и оплатил его без необходимости возвращаться за телефоном или картой. При этом все операции остаются в единой системе управления», — сказала Ксения Русакова, руководитель направления Self-service компании Arbus.

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода
Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода цифровизация

Arbus специализируется на автоматизации предприятий HoReCa и реализует проекты, включающие программное обеспечение, оборудование и интеграцию различных систем. В зависимости от задач комплекса решение может включать iiko, платёжно-пропускную систему, браслеты, киоски самообслуживания, меню-борды и другие цифровые инструменты.

Проект «Юг» показывает, как объединение ресторанной автоматизации, системы доступа и self-service позволяет организовать единый цифровой сценарий обслуживания гостей термального комплекса.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Илья Сергеев, «Олимп»: Надо инвестировать не только в ИИ-решения, но и в навыки работы с генеративными инструментами

Минцифры вступило в переговоры с Apple о включении 5G на iPhone в России

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте

Резерв есть, а восстановиться нельзя: почему корпоративным ИТ потребовалась архитектура версии 2.0

Началось серийное производство российского электромобиля Atom

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор планшета HUAWEI MatePad Air: изящное вдохновение

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще