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Видеонаблюдение «Ростелекома» обеспечит прозрачность проведения выборов на Ямале

«Ростелеком» поможет обеспечить прозрачность выборов в Государственную думу России, Тюменскую областную думу и местных дум в трех муниципалитетах ЯНАО с помощью цифровых технологий. Единый день голосования пройдет в Ямало-Ненецком автономном округе с 18 по 20 сентября 2026 г. Чтобы сделать процесс максимально открытым, интернет-провайдер установил на избирательных участках региона 300 камер высокого разрешения. Оборудование охватит 150 территориальных комиссий во всех административных районах Ямала. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Андрей Гиберт, председатель избирательной комиссии ЯНАО: «Видеонаблюдение на выборах давно стало дополнительным гарантом общественного доверия и безопасности избирателей. Мы делаем все возможное, чтобы ямальцы были уверены, что каждый голос учтен, процедура голосования строго соответствует законодательству, а на участках созданы комфортные, безопасные условия. Ради этого и работаем всей нашей большой командой».

В объектив камер «Ростелекома» попадут все ключевые точки на избирательных участках: от столов выдачи бюллетеней до мест их опускания в урны для голосования. Оборудование установлено таким образом, чтобы минимизировать слепые зоны, но не нарушать право голосующих на тайну принятия решения. Видеопоток в режиме реального времени будет транслироваться на специальный служебный портал. Доступ к нему получат зарегистрированные кандидаты, политические партии, члены избирательных комиссий и специалисты Центра общественного наблюдения ЯНАО, которые помогают соблюдать легитимность процесса.

Пристальное внимание уделяется безопасности и сохранности видеоизображений. Вся информация с камер по защищенным каналам связи будет поступать в центры обработки данных «Ростелекома» и находиться там три месяца.

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Дмитрий Щелгачев, директор Ямало-Ненецкого филиала «Ростелекома»: «Мы гордимся тем, что можем внести свой вклад в такое значимое для страны событие. Компания обеспечивает видеонаблюдение на выборах разных уровней уже много лет. За это время наши инженеры накопили уникальный опыт развертывания высокотехнологичных решений. Специалисты "Ростелекома" используют современное оборудование и защищенные каналы передачи данных, чтобы гарантировать бесперебойную трансляцию, высокую детализацию изображения и сохранность информации. Для нас это прежде всего вопрос социальной ответственности и обеспечения цифрового доверия».

Чтобы гарантировать безупречную работу системы видеонаблюдения, технические специалисты «Ростелекома» с 18 по 20 сентября 2026 г. перейдут на непрерывный мониторинг оборудования.

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