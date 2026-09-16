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В «Сколково» открылась вторая очередь Креативного кластера — Кластер медиатехнологий

Благодаря тесному взаимодействию с Правительством Москвы в «Сколково» открылась вторая очередь Креативного кластера — Кластер медиатехнологий. Новая площадка объединила 48 инновационных компаний, которые развивают технологии для производства и дистрибуции контента: от ИИ-инструментов для создания и монтажа видео до цифровых аватаров, виртуального производства и решений на базе VR. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Первую очередь — Кластер видеоигр и анимации — открыли в конце 2025 г. Сегодня здесь работают 70 компаний, которые реализуют более 250 видеоигровых и анимационных проектов.

В кластере проходит каждое четвертое отраслевое мероприятие России и каждое второе профессиональное мероприятие Москвы – всего более 150 событий разного масштаба, участниками которых стали свыше 54 тыс. человек.

В Кластере медиатехнологий развернули студию виртуального продакшна для съемок с 3D-графикой в реальном времени, интерактивный шоурум с VR-симуляторами, цифровыми аватарами и площадкой «Цифровой двойник Москвы», многофункциональный лекторий для хакатонов, мастер-классов и питч-сессий, а также конференц-зал на 300 мест.

Центральным объектом пространства стала арт-инсталляция в виде цифрового дерева. Взаимодействовать с ней можно через четыре интерактивные зоны: биометрию, бесконтактную навигацию, сенсорную панель и тепловые датчики. Например, крона цифрового дерева может реагировать на сердечный ритм человека.

Резидентами Кластера медиатехнологий стали 48 инновационных компаний. В их числе «Руформ» (Rutube, цифровой актив «Газпром-Медиа Холдинга»), «ТВИН3Д», «Блэк Рэйс», «ВР Концепт», «Медвиар», «Видео Нейрон», «КИИНО» и «Нейри».

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Компании развивают широкий спектр медиатехнологий. «ТВИН3Д» создает фотореалистичные 3D-аватары для кино, рекламы и игровой индустрии, «ВР Концепт» разрабатывает российский 3D-движок для цифровых двойников, тренажеров и VR-проектов, «Медвиар» создает VR-симуляторы для обучения будущих врачей. «Видео Нейрон» развивает облачный видеоредактор, в котором искусственный интеллект монтирует ролики по текстовому запросу, а «КИИНО» применяет нейросети в кинопроизводстве.

Резидентам Кластера медиатехнологий доступны более 50 сервисов и услуг Московского инновационного кластера, включая гранты на пилотное тестирование, помощь в защите интеллектуальной собственности, образовательные программы и участие в отраслевых мероприятиях.

Размещение Кластера медиатехнологий в «Сколково» дает технологическим компаниям дополнительные возможности для роста. Фонд «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) развивает направление медиа и цифровых креативных индустрий с 2015 г. За это время в проектах и программах Фонда приняли участие более 2,5 тыс. стартапов: свыше 1,7 тыс. решений в MediaTech, компьютерной графике, AR/VR и киберспорте, а также более 500 видеоигровых проектов и технологий создания игр. Более 200 профильных компаний стали участниками Фонда и получили доступ к инструментам «Сколково» — налоговым и таможенным льготам, грантовому финансированию, технологической экспертизе, программам развития и взаимодействию с индустриальными партнерами. Сегодня с направлением цифровых креативных индустрий работают более 70 стратегических партнеров.

«Одна из ключевых задач Центра цифровых креативных индустрий «Сколково», появившегося благодаря партнерству с Правительством Москвы, — выстраивать взаимодействие между технологическими командами и крупными индустриальными заказчиками. За время работы мы реализовали акселерационные программы в сфере креативных индустрий, в том числе совместно с VK, «Национальной Медиа Группой», АНО «Россия — страна возможностей» и WATT Studio. Для разработчиков это возможность получить прямую обратную связь от рынка, проверить востребованность своих технологий и найти потенциальных заказчиков, а для крупных компаний — получить доступ к новым российским решениям. Именно в создании такого моста между технологическими командами и индустрией мы видим одну из важных ролей Фонда», — отметил Сергей Перов, председатель правления Фонда «Сколково».

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