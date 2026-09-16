В Московской Патриархии оцифруют документы на «ЭларСкан»

ГК «Элар» поставила Московской Патриархии Русской Православной Церкви комплекс планетарного сканирования «ЭларСкан» А2-400КС с профессиональной версией программного обеспечения «Элар СканИмидж». Объединяя средства сканирования и пакетной обработки изображений, решение позволяет организовать подготовку электронных копий в рамках единого рабочего процесса. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

«ЭларСкан» А2-400КС предназначен для потоковой оцифровки сшитых документов и книг, состояние которых допускает полное раскрытие, позволяя переводить материалы в электронный вид без расшивки оригиналов. Интегрированное плоское стекло, которое выравнивает страницы и удерживает их во время съемки, оснащено механизмом фиксации и автоматического запуска сканирования при опускании, что помогает ускорить работу с многостраничными документами.

Управление оцифровкой и пакетную обработку изображений обеспечивает отечественное ПО «Элар СканИмидж», в котором применяются технологии искусственного интеллекта для автоматизации работы с электронными копиями. Используя профили сканирования и шаблоны обработки, специалисты могут задавать единые параметры для целых массивов документов, обеспечивая последовательную подготовку изображений к дальнейшему использованию. Программное обеспечение включено в реестр российского ПО, а линейка сканеров «ЭларСкан» – в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (реестр РЭП).