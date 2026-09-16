Умные сервисы помогают жителям Подмосковья оформлять компенсацию за оплату коммуналки

На региональном портале оптимизировали услугу «Компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг». Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Эта услуга по-прежнему остается одной из самых популярных на регпортале. С начала года ей воспользовались более 96 тыс. раз. Мы продолжаем делать ее все более удобной для жителей Московской области. Теперь в нее добавили ряд умных сервисов, которые самостоятельно смогут проверить необходимые сведения, что помогает сэкономить время заявителей и помочь избежать ошибок при подаче заявления», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

В электронную форму услуги внедрили сервисы автоматической проверки сведений о регистрации по месту жительства и статуса предпенсионера (ветеран труда или доход ниже 2,5 прожиточных минимумов). Если система обнаружит, что человек не прописан в Московской области или его возраст не соответствует требованиям законодательства региона, то информация об этом появится на экране.

Также в личный кабинет совершеннолетних членов семьи, указанных в заявлении, будет автоматически приходить уведомление о необходимости дать согласие на обработку персональных данных.

Кроме того, если у заявителя появился новый льготный статус, они смогут самостоятельно сообщать о нем в ранее поданное заявление на назначение компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений и коммунальных услуг.

Услугой «Компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» могут воспользоваться могут льготные категории жителей Подмосковья (многодетные семьи, инвалиды, ветераны боевых действий, педагоги в сельской местности и другие). Она доступна на региональном портале в разделе «Гражданам» – «Поддержка» – «Льготы и выплаты».

Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, выбрать цель обращения, подходящий случай и категорию заявителя, заполнить форму и прикрепить документы. Результат поступит в личный кабинет заявителя в течение пяти рабочих дней.