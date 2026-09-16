CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

«Турбо Облако» помогает обучать человекоподобного робота для международной бойцовской лиги в Китае

Компания «Турбо Облако» предоставила вычислительные мощности для обучения человекоподобного робота компании Mindrobots, которая занимается разработкой и интеграцией робототехнических решений. Команда подготовила робота к участию в международной лиге по боям человекоподобных роботов URKL, организованной в Китае. Об этом CNews сообщили представители компании «Турбо Облако».

Чтобы робот мог самостоятельно двигаться и участвовать в поединках, его необходимо научить принимать решения и управлять своими движениями. Для этого команда Mindrobots обучает нейронную модель: робот совершает множество попыток в виртуальной среде, анализирует результат и постепенно учится выполнять необходимые действия. Такой процесс требует постоянной работы вычислительной инфраструктуры.

До начала проекта компания Mindrobots использовала собственные видеокарты. Собственного оборудования оказалось недостаточно для обучения модели, а публичные сервисы не могли гарантировать постоянную доступность необходимых ресурсов. В «Турбо Облаке» для проекта была организована выделенная облачная инфраструктура, которая работает круглосуточно.

По мере обучения задачи усложнялись. Сначала робот осваивал базовые движения, а примерно через месяц команда перешла к созданию виртуального ринга, где несколько виртуальных роботов могут взаимодействовать друг с другом и накапливать опыт. Для этого вычислительные ресурсы были дополнительно увеличены.

За время проекта обеспечено более 1200 GPU-часов непрерывной работы. В результате нейронная модель была обучена и подготовлена для загрузки в реального робота и участия в соревнованиях. Обучение продолжается — команда совершенствует модель, чтобы повысить эффективность ее работы в реальном роботе.

Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации
Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации

Алексей Кайгородов, генеральный директор компании Mindrobots: «Для нас важно было обеспечить непрерывное обучение робота и при этом не инвестировать значительные средства в закупку собственного оборудования. Облачные вычислительные мощности позволили последовательно усложнять задачи: сначала обучать робота базовым движениям, а затем моделировать более сложную кинематику движений и его взаимодействие с другими роботами. Это дает команде возможность сосредоточиться на разработке и совершенствовании технологии».

Виктор Красноусов, директор центра региональных продаж компании «Турбо Облако»: «Обучение роботов — один из наглядных примеров того, как искусственный интеллект меняет привычные технологии. Чтобы робот научился выполнять сложные действия, ему приходится пройти через тысячи и миллионы виртуальных попыток, а значит, команде нужны доступные вычислительные ресурсы. В проекте с Mindrobots мы обеспечили такую инфраструктуру и смогли увеличивать ее по мере усложнения задач. Облако в этом случае становится инструментом, который помогает быстрее переходить от разработки модели к ее работе в реальном устройстве».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Резерв есть, а восстановиться нельзя: почему корпоративным ИТ потребовалась архитектура версии 2.0

Началось серийное производство российского электромобиля Atom

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

Кто хочешь заходи, что хочешь бери. Даже зная об утечке, россияне продолжают использовать старый пароль

На рекрутинг каждого ИТ-специалиста компании тратят до 30% от его годовой зарплаты

Власти переделают стратегию развития микроэлектроники. Нынешняя не отражает реальность

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Обзор короткофокусного проектора Hisense PX4 PRO: бескомпромиссное решение

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще