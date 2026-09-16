ЦОД в Якутии планируют масштабировать до мощности 100 МВт

В Якутии планируют создать центр обработки данных, который на первом этапе будет иметь мощность 2,5 МВт с возможностью последующего расширения до 100 МВт. Дата-центр предполагается использовать для государственных цифровых сервисов, хранения и обработки больших объемов данных, а также вычислительных задач в сфере искусственного интеллекта. Меморандум о строительстве подписали правительство Республики Саха (Якутия), Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и «Ростелеком». Об этом CNews сообщили в пресс-центре Республики Саха (Якутия) в Москве.

Новый дата-центр может стать одним из ключевых элементов цифровой инфраструктуры республики в интересах населения, бизнеса и органов власти.

«На первом этапе предполагается создание дата-центра мощностью 2,5 МВт с возможностью последующего масштабирования вплоть до 100 МВт. Для республики это стратегически важный проект. Предполагается, что центр будет ориентирован на хранение и обработку больших объёмов данных, работу государственных цифровых сервисов и, что особенно важно, обеспечение вычислительных задач в сфере искусственного интеллекта», — сказал министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Петр Николаев.

Одним из конкурентных преимуществ проекта является климат Якутии, позволяющий существенно сократить затраты на охлаждение оборудования. По имеющимся расчетам, использование наружного воздуха для охлаждения более 70% времени в году способно обеспечить экономию до 16% годового потребления электроэнергии дата-центра.

«Для ЦОД, особенно крупного, охлаждение — существенная часть операционных расходов. Поэтому возможность значительную часть года использовать естественное охлаждение напрямую влияет на экономику проекта. Второй важный фактор — доступ к местному природному газу и возможность создания собственной генерации непосредственно вблизи площадки. Сочетание этих двух преимуществ — эффективного охлаждения и собственной энергетической базы — позволяет рассчитывать на существенное снижение операционных затрат и конкурентоспособную себестоимость вычислений. Именно на этом сочетании климатических и энергетических преимуществ мы хотим строить экономическую модель крупных ЦОД в Якутии», — отметил министр.

Сейчас совместно с партнерами прорабатываются дорожная карта проекта, техническая конфигурация, площадка, экономическая модель и возможный состав инвесторов. «После завершения этой работы можно будет предметно говорить о финальной стоимости и сроках реализации», — сказал Петр Николаев.

Сегодня на территории республики действуют два центра обработки данных общей мощностью порядка 0,5 МВт. За последние три года этот показатель существенно не менялся. «При этом сейчас мы переходим к принципиально новому этапу развития вычислительной инфраструктуры. В республике прорабатываются проекты значительно более мощных ЦОД, в том числе ориентированных на задачи искусственного интеллекта. Поэтому в перспективе речь идет уже не просто о наращивании существующих мощностей, а о формировании в Якутии полноценной современной инфраструктуры для хранения и обработки больших объемов данных и высокопроизводительных вычислений», — сказал министр.

В республике сформирован пул из 78 проектов в сфере искусственного интеллекта разной степени проработки. Это инициативы органов государственной власти, Северо-Восточного федерального университета, научных организаций и резидентов технопарка «Якутия». Для их реализации плановая потребность в GPU-мощностях оценивается в 17 ТБ. Спрос на вычислительные ресурсы будет формироваться сразу по нескольким направлениям: перевод государственных информационных систем на единую облачную платформу, развитие ИИ-решений, научные вычисления, а также цифровизация и автоматизация бизнеса.

«Если говорить о горизонте 2030–2036 гг., точное соотношение потребностей государства, науки и бизнеса будет зависеть от динамики реализации проектов, состава участников и инвесторов, а главное — от практической востребованности создаваемых решений. Наша стратегическая задача — сформировать в республике собственный устойчивый контур ИТ-инфраструктуры, максимально использующий отечественные программные решения и энергетические преимущества Якутии», — сказал Петр Николаев.

При этом будущий дата-центр рассматривается шире, чем исключительно региональный объект. Его ключевой специализацией должны стать высокопроизводительные вычисления и инфраструктура для искусственного интеллекта. «Безусловно, мощности должны работать на потребности самой Якутии — государства, науки, образования и местной ИТ-индустрии. Вместе с тем масштаб проекта предполагает возможность предоставления ресурсов заказчикам из других регионов России. Конкретная модель распределения мощностей и направления дальнейшего развития будут определяться по мере формирования состава инвесторов и технологических партнеров проекта», — сказал министр.