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Россияне рассказали, сколько рабочих часов экономят в день, используя ИИ

Использование искусственного интеллекта позволяет российским офисным сотрудникам экономить в среднем до десяти рабочих часов в неделю, в целом сокращая свой рабочий день на два часа. Об этом свидетельствуют результаты исследования PR Dev., проведенного среди 2 тыс. работающих россиян в возрасте от 24 до 50 лет.

Чаще всего высвободившееся время связано с автоматизацией рутинных задач. 64% опрошенных используют нейросети для поиска и обработки информации, 57% — для подготовки текстов и документов, 46% — для анализа данных, 41% — для создания презентаций. Еще 35% обращаются к ИИ, когда нужно быстро подготовить несколько вариантов решения рабочей задачи.

При этом экономия времени постепенно влияет на структуру рабочего дня. 48% респондентов говорят, что благодаря ИИ стали быстрее справляться с привычными задачами, 37% получили больше времени на работу, требующую концентрации, а 29% стали чаще заниматься стратегическими и творческими задачами.

«9-10 часов в неделю — это целый рабочий день. Для сотрудника это ощутимый ресурс, особенно если раньше значительная часть времени уходила на поиск информации, подготовку документов и другие повторяющиеся операции. Сейчас эти процессы можно значительно ускорить, а высвободившееся время направить на задачи, где важны опыт, профессиональное мышление и коммуникация», — сказала генеральный директор PR Dev. Алла Аксенова.

Кроме того, при этом 31% участников исследования признались, что сэкономленное благодаря ИИ время работодатели постепенно заполняют новыми задачами. Еще 22% используют его для более равномерного распределения нагрузки в течение дня.

«Эффект от ИИ зависит от того, как компания распоряжается высвободившимся временем. Если оно превращается в возможность глубже прорабатывать задачи и развивать новые проекты, технология действительно повышает качество работы», — отметила Алла Аксенова.

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