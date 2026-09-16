МТС обновила LTE-сеть в трех муниципалитетах Курганской области

МТС обновила мобильную сеть в Шатровском, Кетовском и Каргапольском районах Курганской области. Компания провела рефарминг (перевод) базовых станций 3G в стандарт LTE, в результате которого скорость мобильного интернета выросла в более чем 10 населенных пунктах в среднем на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС завершила работы на базовых станциях в селах и деревнях Шатровского и Каргапольского районов, а также в пригороде Кургана – в Кетовском районе. Это позволило равномерно распределить нагрузку на телеком-инфраструктуру и обеспечить стабильную голосовую связь и передачу данных в условиях подключения к сети большого количества абонентов. Рост скорости мобильного интернета также расширил доступ пользователей к технологии голосовых звонков VoLTE. Она позволяет одновременно разговаривать по смартфону с высоким качеством звука и продолжать интернет-сессию, например, загружать файлы или пользоваться онлайн-картами.

«Мы последовательно расширяем сеть по всему региону: наращиваем скорость мобильного интернета в городах Зауралья, развиваем инфраструктуру в популярных местах отдыха, на автомобильных дорогах и в сельской местности. Наши технические специалисты поэтапно запускают новое оборудование и находят дополнительные технические решения, которые открывают курганцам доступ к быстрому мобильному интернету независимо от места проживания. Такое обновление сети позволяет высвобождать дополнительные ресурсы для жителей густонаселенных районов, а также предоставлять качественную связь для зауральцев, находящихся в загородных локациях», – сказала директор МТС в Курганской области Татьяна Важенина.