CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» улучшил качество связи в южных округах Красноярского края

Более 8000 жителей Краснотуранского и Курагинского округов, получили доступ к цифровым сервисам на скорости до 100 Мбит/с. Специалисты «МегаФона» смонтировали телеком-оборудование, которое усилило сигнал 4G и ускорило передачу данных. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Теперь абоненты города Артемовска, деревни Жербатиха, сел Петропавловка, Черемшанка и Имисское (Курагинский район), а также сел Краснотуранск, Восточное, Моисеевка, Саянск и Советская Хакасия (Краснотуранский район) могут пользоваться высокоскоростным интернетом. Благодаря улучшению покрытия сельские жители могут комфортно смотреть видео в высоком разрешении, работать с облачными сервисами, что делает цифровые возможности мегаполисов доступными в отдаленных районах.

«Для нас важно, чтобы пользователи, даже в небольшой деревне имели доступ к телеком-ресурсам и возможность быстро связаться с близкими. В результате масштабной модернизации инфраструктуры жители теперь могут не только совершать стабильные видеозвонки, но и комфортно пользоваться онлайн-сервисами, обучаться дистанционно и работать удаленно, что существенно повышает качество жизни», — сказал руководитель технического отдела «МегаФона» в Красноярском крае Данила Буданов.

Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации
Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации

Стабильная работа сети 4G в малых населенных пунктах помогает школьникам учиться онлайн, пользоваться актуальными базам тестов, пробным вариантам экзаменов и обучающим видеоурокам. У местных жителей всегда есть возможность оставаться на связи с родственниками, живущими в других городах и странах через видеозвонки, быстро обмениваться фото и видео.

Раннее еще два малых села Красноярского края получили доступ к качественной мобильной связи и быстрому интернету «МегаФона»: село Заозерка Абанского муниципального округа и Черемушки Каратузского муниципального округа.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дипфейк проходит собеседование: как ненастоящие люди проникают в компании через рекрутинг

Началось серийное производство российского электромобиля Atom

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

Кто хочешь заходи, что хочешь бери. Даже зная об утечке, россияне продолжают использовать старый пароль

Рустам Калибатов, Минздрав Кабардино-Балкарии: «Цифра» меняет систему здравоохранения республики

Власти переделают стратегию развития микроэлектроники. Нынешняя не отражает реальность

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Обзор короткофокусного проектора Hisense PX4 PRO: бескомпромиссное решение

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще