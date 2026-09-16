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Исследование Orion soft: инфраструктура тормозит разработку

Разработчик экосистемы инфраструктурного ПО Orion soft провел исследование готовности ИТ-инфраструктуры бизнеса к растущим темпам скорости разработки. Вендор опросил 107 респондентов-представителей крупного и среднего бизнеса из отраслей: нефтегазовая и химическая промышленность, финансы, металлургия, госсектор, торговля, энергетика и машиностроение.

ИИ-ассистенты сегодня уже помогают писать код, генерировать тесты и готовить документацию значительно быстрее. Gartner прогнозирует, что к 2028 г. 90% крупных компаний-разработчиков ПО будут использовать в работе искусственный интеллект по сравнению с 14% в 2024. При этом, исследование Orion soft показывает, что вывод продуктов на рынок (Time-To-Market) не ускоряется в соответствии с ростом темпов разработки — в двух из трех случаях его тормозит инфраструктура. 65% респондентов назвали главными факторами задержки задачи, не связанные с разработкой: согласование ИБ, ручная настройка, тестирование, ожидание окружения или ресурсов.

Почти половина всех препятствий связана с информационной безопасностью — фактор назвали 47% опрошенных. Отсутствие стандартизации, согласованных шаблонов и описанных конкретных правил действий для разработчиков приводит к увеличению Time-To-Market. Другая важная проблема — ожидание ресурсов. 78% респондентов ожидают среду для разработки более одного рабочего дня после запроса. За это время разработчики могли бы сделать большую часть работы с помощью ИИ-ассистентов и быстрее реализовать проект.

Результаты исследования демонстрируют эволюционный разрыв между разработкой и ИТ-инфраструктурой. Финансовый масштаб этого разрыва особенно заметен на фоне инвестиций в цифровизацию. По данным ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, подготовленным на базе сплошного обследования Росстата, в 2025 г. крупные и средние российские организации направили на внедрение и использование цифровых технологий почти 5,9 трлн руб. 37% этой суммы — около 2,2 трлн руб. — пришлось на программное обеспечение: лицензии, SaaS, разработку, доработку и адаптацию. При этом 86,6% расходов компании профинансировали собственными средствами. Поэтому ожидание инфраструктуры, ручная настройка и повторные согласования ИБ снижают отдачу не от абстрактного «ИТ-бюджета», а от уже оплаченных бизнесом инструментов и компетенций.

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В ответ на эту тенденцию на международном ИТ-рынке растет популярность платформенного инжиниринга — подход, которые помогает автоматизировать и стандартизировать процессы в инфраструктуре. Gartner также прогнозирует, что к текущему году 80% крупнейших мировых разработчиков ПО создадут отдельные команды для управления платформами, которые возьмут на себя сервисную функцию поставщиков инструментов для разработки. Быстрая выдача нужных ресурсов, готовые шаблоны, согласованные с политиками безопасности ресурсы и доступы — все это в совокупности с ИИ-ассистентами позволяет получить бизнесу конкурентное преимущество с ускорением Time-To-Market.

«Платформенный инжиниринг — это не очередная попытка внедрить еще один инструмент. Это способ вернуть управляемость там, где инфраструктура, DevOps-процессы, требования ИБ и скорость бизнеса уже стали слишком сложными для ручного управления. Наши выводы подтверждают, что все больше крупных компаний нуждаются в IDP-подходе. Его главная ценность — скорость изменений становится не результатом героизма отдельных специалистов, а свойством всей инженерной системы», — отметил Павел Лавров, лидер продукта HyperDrive в Orion soft.

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