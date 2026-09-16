Аспирантов МФТИ с нового учебного года учат создавать исследовательскую ИИ-среду для научной работы

Московский физико-технический институт открыл курс для аспирантов, где слушатели осваивают создание продвинутых ИИ-помощников и выстраивают персональную ИИ-среду. Эти навыки позволят молодым ученым повысить эффективность научной работы и сосредоточиться на творческой части исследований. Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

Межфакультетский элективный курс МФТИ «ИИ в научных исследованиях» (AI4Research) стартовал с сентября 2026 г. Участниками стали более 60 аспирантов университета, что демонстрирует высокий спрос молодых исследователей на навыки работы с инструментами искусственного интеллекта.

«ИИ — это сквозная технология, без которой ученому сегодня все сложнее полноценно состояться и быть конкурентоспособным на мировом уровне. Мы учим аспирантов встраивать ИИ-инструменты в каждый этап научной работы и проверять выводы нейросетей, при этом оставаясь автором, а не наблюдателем. Искусственный интеллект берёт на себя рутинные операции, высвобождая время для главного — работы над уникальной частью исследования, которая требует творческого мышления и научной интуиции. Важно, что мы готовы предоставить соответствующий инструментарий на благо научного сообщества в целом, а не только для аспирантов Физтеха», — отметил руководитель проекта, к.т.н., руководитель Операционного офиса ТОП-ИИ МФТИ, доцент Образовательного центра программ топ-уровня по искусственному интеллекту Денис Кустов.

Программа курса выстроена таким образом, чтобы аспирант последовательно проходил путь от базового понимания роли ИИ в науке до работы с реальными исследовательскими задачами на материале собственной диссертации. В первых двух модулях слушатели получают базовое понимание границ применимости искусственного интеллекта в научной деятельности и осваивают прикладной инструментарий, который позволяет автоматизировать поиск литературы и ускорить работу с большим количеством сложных научных статей. Также аспиранты на этом этапе учатся генерировать и проверять код, доказывать теоремы с помощью нейросетей и структурировать технические отчеты.

Третий модуль предлагает еще один ракурс работы с нейросетями. На этом этапе аспиранты учатся настраивать персональную ИИ-среду, где искусственный интеллект будет автоматизировано работать с их собственными и внешними материалами. Для этого слушатели курса собирают специальный набор программных связей (коннекторов), которые позволяют ИИ самостоятельно обращаться к базам данных, научным библиотекам и сервисам. Одновременно они систематизируют свои статьи, заметки и экспериментальные данные — превращают их в единую базу знаний, понятную для ИИ. Затем на основе проделанной совместно с ИИ-агентами работы аспиранты готовят черновик научной статьи.

«На курсе AI4Research мы учим успешно решать прикладные задачи, даже если их сложность выше текущего уровня знаний слушателей: аспиранты ставят перед искусственным интеллектом проблему, вместе с ним разбираются в ней, находят путь к решению и в процессе получают новые навыки. На выходе аспирант получает проверенный набор инструментов, который он умеет применять в своей работе и способен объяснить и подтвердить каждый полученный с участием ИИ результат. Такой навык особенно ценен для тех, кто ведёт активную исследовательскую работу в областях, где объёмы литературы, данных и вычислений уже невозможно охватить традиционными методами», — сказал Александр Панов, д.ф.-м.н., профессор РАН, директор Центра когнитивного моделирования МФТИ, директор лаборатории AIRI, один из лидеров команды разработки курса.

Финальный блок курса раскрывает отраслевую специфику применения искусственного интеллекта в точных науках. Ученые на реальных примерах демонстрируют слушателям интеграцию алгоритмов в молекулярное моделирование для нефтегазового сектора, науки об атмосфере, океане и климате, компьютерный дизайн перспективных материалов и интеллектуальные системы связи. Это позволяет молодым ученым соотнести универсальный инструментарий с передовыми практиками в их профильных научных областях.

Курс рассчитан на 15 недель дистанционного обучения и включает 30 академических часов лекций и 14 часов семинаров. По итогам освоения программы аспиранты сдают дифференцированный зачет.

В преподавательский состав входят 14 экспертов: преподаватели Физтех-школы прикладной математики и информатики, ведущие исследователи Института искусственного интеллекта МФТИ, а также практикующие ученые, применяющие алгоритмы машинного обучения в физических, химических, климатических и инженерных проектах.

AI4Research стал логичным продолжением масштабной инициативы МФТИ по интеграции искусственного интеллекта в образовательный процесс. В апреле 2026 г. в университете в связке с дисциплиной «Основы комбинаторики и теории чисел» был разработан пилотный курс «Современные ИИ-инструменты исследователя-математика (AI4Math)». Уже с первого курса студенты с первого обучаются практикам современной математической работы: формальной верификации и ИИ-ассистированию в работе математика. Здесь работа с нейросетями стала обязательной частью программы: студенты анализируют доказательства, сгенерированные ИИ, ищут в них логические ошибки, декомпозируют и проверяют десятки вариантов решений.