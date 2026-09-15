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Uvatron представил первый автономный голосовой ассистент для ProAV систем

Uvatron, российский разработчик автономной платформы управления мультимедиа и ProAV инфраструктурой, представил голосовой ассистент для профессиональных аудиовизуальных систем. Решение позволяет управлять оборудованием и сценариями переговорных, конференц залов, учебных аудиторий, диспетчерских и других AV пространств с помощью естественных голосовых команд. Об этом CNews сообщили представители Uvatron.

Голосовой ассистент Uvatron дополняет существующую платформу управления и выступает голосовым интерфейсом для работы с AV, ИT и инженерным оборудованием. Пользователь может запускать встречу, включать и выключать дисплеи и проекторы, управлять источниками сигнала, освещением, климатом, PTZ камерами, аудиосистемами и другими устройствами в составе заранее настроенных сценариев.

Решение ориентировано на использование в профессиональной среде, где важны скорость запуска оборудования, удобство эксплуатации и снижение зависимости от ручного управления несколькими системами. Вместо последовательной работы с панелью, пультами и приложениями пользователь может отдать одну команду, например: «Uvatron, начать встречу», — после чего платформа запускает заданный сценарий подготовки помещения.

Голос как часть единой платформы

В основе решения лежит архитектура Uvatron, которая объединяет управление AV, ИT и инженерными системами в единой среде. Голосовой ассистент не заменяет привычные интерфейсы — сенсорные панели, веб интерфейсы и сценарии автоматизации, — а расширяет способы взаимодействия с системой.

Платформа поддерживает работу с оборудованием разных производителей и ключевыми протоколами интеграции, включая MQTT/MQTTS, Modbus, HTTP/HTTPS, TCP/UDP, RS 232/422/485, BACnet, KNX и SNMP. Это позволяет использовать голосовой ассистент в мультивендорных проектах и подключать его к уже существующей ProAV инфраструктуре без необходимости менять весь комплекс оборудования.

Ассистент может учитывать контекст помещения и текущий сценарий работы. Например, одна и та же команда может запускать разные действия в переговорной комнате, учебной аудитории или ситуационном центре — в зависимости от заранее заданной логики и прав доступа.

Автономность и безопасность

Голосовой ассистент Uvatron разрабатывается как часть автономной системы управления: обработка команд и выполнение сценариев могут быть организованы в локальном контуре объекта, без обязательной передачи данных в публичные облачные сервисы. Такой подход особенно важен для организаций с повышенными требованиями к информационной безопасности и контролю над инфраструктурой.

Локальная архитектура позволяет заказчику определять правила работы системы, роли пользователей, состав доступных команд и сценарии интеграции. Голосовой интерфейс может применяться как самостоятельный способ управления или совместно с сенсорными панелями и веб интерфейсами Uvatron.

Сценарии применения

Голосовой ассистент может использоваться в различных типах объектов.

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В переговорных и конференц залах — для запуска и завершения встреч, управления дисплеями, видеоконференцсвязью, освещением и климатом.

В учебных аудиториях — для подготовки помещения к занятию, выбора источников сигнала, управления презентационным оборудованием и аудиосистемой.

В ситуационных центрах и диспетчерских — для быстрого вызова рабочих сценариев, переключения источников и управления отображением информации.

В корпоративных и медицинских объектах — для упрощения эксплуатации мультимедийных систем и сокращения количества действий, необходимых для управления помещением.

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Решение также предусматривает адаптацию под конкретный объект: заказчик может использовать собственные названия помещений, оборудования и сценариев, а также настраивать набор голосовых команд под регламенты работы организации.

«Мы видим устойчивый запрос со стороны заказчиков и интеграторов на более естественные и удобные способы управления ProAV‑инфраструктурой. Голосовой ассистент Uvatron создавался как рабочий инструмент для реальных сценариев: запуска переговорной, подготовки конференц‑зала, управления презентацией, ВКС, светом, звуком и климатом. Решение уже протестировано в инфраструктуре реальных заказчиков и получило положительную обратную связь от пользователей. Для наших партнёров‑дистрибьюторов и системных интеграторов это возможность расширить портфель современным автономным решением, а для конечных заказчиков — снизить сложность ежедневной эксплуатации мультимедийной инфраструктуры, сохранив контроль над данными и свободу выбора оборудования. Мы рассчитываем, что решение станет отраслевым стандартом современных переговорных, учебных пространств, конференц залов и ситуационных центров», — сказал Виталий Яловик, CEO и со-основатель Uvatron.

Uvatron продолжит развивать голосовые и интеллектуальные инструменты управления, сохраняя ключевые принципы платформы: открытую архитектуру, мультивендорную интеграцию, автономность и удобство для системных интеграторов и конечных заказчиков.

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