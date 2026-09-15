«Тензор» автоматизировала регулярную проверку защищенности ИТ-инфраструктуры

Компания «Тензор», разработчик цифровых сервисов для бизнеса и оператор электронного документооборота, автоматизировала регулярную проверку защищенности внутренней ИТ-инфраструктуры. Компания внедрила систему автопентеста PT Dephaze, которая позволяет за пять дней проверять рабочие устройства сотрудников и контроллеры доменов более чем по 100 техникам компрометации. Об этом CNews сообщил представитель «Тензора».

Для «Тензора» регулярный контроль защищенности особенно важен из-за масштаба ИТ-инфраструктуры: собственный ЦОД компании обслуживает 4,5 млн клиентов, 12 тыс. серверов и 6,5 ПБ данных. Ранее специалисты по информационной безопасности проводили проверки значимых сегментов инфраструктуры вручную. Такая работа занимала в среднем пять дней, за которые пентестеры находили уязвимости и проверяли связанные с ними сценарии атак. При этом ресурсов на проверку всех возможных способов проникновения не хватало.

Автоматизация позволила за тот же срок расширить охват проверки. PT Dephaze анализирует исследуемые активы по всему набору доступных техник атак, после чего специалисты могут сосредоточиться на наиболее сложных задачах — исследовании новых угроз, поиске уязвимостей и совершенствовании защиты.

«Перед нами стояла задача снизить нагрузку на пентестеров и при этом увеличить охват проверок. Раньше специалисты тратили несколько дней на развитие отдельных сценариев атаки, и проверить все возможные варианты за одну проверку было невозможно. Теперь часть этой работы выполняется автоматически, а команда может уделять больше времени исследовательским задачам и поиску новых уязвимостей», — сказал Максим Горшков, руководитель группы пентеста инфраструктуры компании «Тензор».

Еще одна задача — контролировать защищенность инфраструктуры после изменений. После ручного пентеста найденные уязвимости устранялись, однако при модернизации систем или изменении настроек отдельные недостатки могли появляться вновь. Теперь автоматическую проверку запускают после обновления программного обеспечения, внедрения новых ИТ-систем и оборудования. Наиболее значимые сегменты инфраструктуры проверяют ежемесячно.

При выборе решения специалисты «Тензора» сравнили технические и функциональные возможности представленных на российском рынке систем и протестировали их в одинаковых условиях. По итогам пилотирования среди ключевых критериев были удобство использования, отсутствие необходимости в длительном обучении и точность выявления слабых мест при небольшом количестве ложных срабатываний.

Автопентест используется как дополнительный инструмент контроля и не заменяет работу специалистов по информационной безопасности. Он позволяет регулярно воспроизводить широкий набор сценариев атак в контролируемом режиме и получать актуальную картину защищенности инфраструктуры. На основе результатов команда ИБ определяет приоритеты для устранения недостатков и совместно с ИТ-подразделением корректирует настройки и защитные меры.