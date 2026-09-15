Статический анализатор кода PVS-Studio интегрирован в платформу безопасной разработки SolidLab SDP

Статический анализатор кода PVS-Studio, решение для обеспечения качества, надежности и защищенности исходного кода теперь можно использовать в процессах безопасной разработки, реализованных с помощью интеллектуальной платформы защищенной разработки приложений SolidLab SDP. Об этом CNews сообщил представитель PVS-Studio.

Интеграция позволяет использовать PVS-Studio для автоматического анализа проектов на различных этапах жизненного цикла разработки. Анализ может выполняться в составе CI/CD-конвейеров, запускаться по расписанию или событию, а также использоваться для централизованного сканирования репозиториев без необходимости встраивания анализатора непосредственно в процессы сборки и доставки.

Теперь PVS-Studio дополняет другие средства контроля качества и безопасности, включая инструменты динамического (DAST) и композиционного анализа (SCA). Такой подход позволяет выстроить комплексную проверку программного обеспечения с использованием единой платформы и ускорить внедрение процессов РБПО.

Поддерживается анализ проектов на C, C++, C# и Java. Настройка лицензии выполняется один раз администратором: ключ хранится в системе управления секретами SolidLab SDP и автоматически передается анализатору при запуске проверки.

«Запуск анализа осуществляется через API платформы. В качестве источника исходного кода могут использоваться Git-репозитории или архивы проектов. После завершения проверки результаты автоматически публикуются в системе управления находками, проходят проверку Quality Gate, а при необходимости экспортируются в формате SARIF», — сказал Developer Advocate PVS-Studio Валерий Филатов.

«Интеграция с PVS-Studio повысит качество статического анализа кода на языках C, C++, C# для клиентов, использующих SolidLab SDP для реализации процессов РБПО», — сказал руководитель направления защищенной разработки SolidLab Кирилл Самосадный.

Кроме того, SolidLab SDP позволяет автоматически передавать результаты анализа во внешние системы, включая: системы управления дефектами, трекеры задач, GitLab Merge Request, другие корпоративные решения через API.

Интеграция PVS-Studio с SolidLab SDP позволяет быстро внедрить статический анализ в существующие процессы разработки и сделать проверку качества и безопасности кода частью единого процесса SSDLC.