CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация
|

OkoCRM запустила модуль повторных продаж, который повышает повторные покупки до 27%

OkoCRM запустила раздел «Клиенты» — модуль для управления повторными продажами. Он продолжает работу с клиентом после первой покупки: собирает историю заказов, рассчитывает средний чек, LTV и интервал между покупками, прогнозирует дату следующей покупки и запускает автоматические касания. Об этом CNews сообщили представители OkoCRM.

По внутренней оценке OkoCRM, системная работа с повторными продажами позволяет увеличить количество повторных покупок до 27%, а выручку от существующей клиентской базы — до 18%. Наиболее заметный эффект ожидается в бизнесах с регулярным или прогнозируемым циклом покупок.

«В большинстве CRM клиент после оплаты фактически выпадает из рабочего процесса. Сделка закрыта — карточка остается в базе, а менеджер должен сам вспомнить, когда к ней вернуться. Мы сделали наоборот: после первой покупки работа только начинается. OkoCRM прогнозирует следующую продажу и показывает менеджеру, с кем и когда нужно работать», — сказал основатель OkoCRM Александр Завьялов.

Как работает модуль «Клиенты»

Все клиенты, у которых могут быть повторные покупки, отображаются на отдельной канбан-доске. Этапы можно настроить под конкретный бизнес: например, «Покупка через месяц», «Пора связаться», «Просрочено». Карточки перемещаются между этапами автоматически по мере приближения даты следующей покупки.

Для каждого этапа можно настроить автоматические действия: задачу менеджеру, письмо, SMS, сообщение в мессенджере, счет через OkoPay или создание новой сделки. После оплаты счета система закрывает текущую покупку и запускает следующий цикл.

Автоматизация учитывает рабочее время и лимит касаний, чтобы не превращать повторные продажи в массовую рассылку. По оценке OkoCRM, такие сценарии могут сократить до 32% ручных действий менеджеров при работе с существующей клиентской базой.

«Раньше компании решали эту задачу через Excel, календарь или массовые рассылки. В результате менеджер либо тратил время на ручной контроль, либо вспоминал о клиенте слишком поздно. Мы перенесли эту логику внутрь CRM: система сама следит за сроками и выводит в работу тех клиентов, которым пора сделать предложение», — отметил руководитель разработки OkoCRM Егор Ионов.

Как модуль «Клиенты» решает задачи бизнеса

Новый модуль позволяет создавать серии продаж с расписанием, паузами и продлениями для товаров и услуг с регулярной покупкой. Например, магазин контактных линз может за несколько дней до окончания упаковки отправить клиенту сообщение со счетом OkoPay, а после оплаты автоматически запланировать следующую поставку.

На рекрутинг каждого ИТ-специалиста компании тратят до 30% от его годовой зарплаты
На рекрутинг каждого ИТ-специалиста компании тратят до 30% от его годовой зарплаты цифровизация

Для сервисных компаний предусмотрены объекты клиента — например, автомобиль, квартира или оборудование. Напоминание можно привязать не просто к человеку, а к конкретному объекту. В автосервисе система может напомнить о следующем ТО с указанием модели автомобиля и госномера.

Сценарий также подходит для фитнес-клубов: после отмены абонемента система может через заданный срок отправить клиенту предложение вернуться и поставить менеджеру задачу на повторный контакт.

В B2B-продажах система учитывает привычный интервал между заказами. Если компания обычно закупает расходники раз в 45 дней, а новая покупка задерживается, карточка переходит в статус «Просрочено», а ответственному создается задача.

<p>Константин Аксёнов, «Флант»: Kubernetes перестал быть просто средой для контейнеров</p>
Константин Аксёнов, «Флант»: Kubernetes перестал быть просто средой для контейнеров Цифровизация

«Главная ценность модуля — в регулярных продажах, где дату следующей покупки можно спрогнозировать. Вместо общей рассылки по всей базе менеджер получает конкретный список клиентов, с которыми нужно работать сейчас», — сказал руководитель службы поддержки OkoCRM Илья Кривенко.

Модуль «Клиенты» входит в подписку и уже доступен пользователям OkoCRM без доплаты.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Рустам Калибатов, Минздрав Кабардино-Балкарии: «Цифра» меняет систему здравоохранения республики

Электросчетчики с каждым годом будут все более российскими. Власти ужесточают требования

Залимхан Кушбоков, Республиканская клиническая больница Кабардино-Балкарии: Мы полностью перестроили процессы в экстренной медицине

Переходить на Linux рано. Глючная Windows спасла российских сисадминов от инфляции и бедности

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода

Через три года готовить судебные акты в российских судах будет ИИ. Верховный суд утвердил концепцию внедрения новых технологий

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Обзор короткофокусного проектора Hisense PX4 PRO: бескомпромиссное решение

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще