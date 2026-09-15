Napoleon внедрил ИИ-агентов GigaCowork в рекрутмент «Ресурс|Увелка» и сократил время найма на 44%

Napoleon внедрил платформу для создания и управления ИИ-агентами GigaCowork от ИТ-компании «Салют для Бизнеса» (входит в группу «Сбер») для HR-блока «Ресурс|Увелка». ИИ-агенты автоматизирует ключевые этапы подбора сотрудников: от обработки откликов и первого контакта с кандидатом до технического интервью, оценки и подготовки оффера. В результате время найма сократилось на 44%, а первый контакт с кандидатом теперь происходит за 10 минут вместо трех дней. Об этом CNews сообщили представители «Салют для бизнеса».

До внедрения платформы значительная часть времени HR-команды уходила на рутинные операции: разбор откликов, поиск резюме, первичную коммуникацию с кандидатами, согласование времени интервью, подготовку обратной связи и документов. Napoleon перестроил этот участок рекрутмента с помощью ИИ-агентов – решение охватывает весь процесс подбора от отклика до оффера.

ИИ-агент самостоятельно обрабатывает входящие отклики и ищет подходящие резюме, проводит первичную коммуникацию с кандидатами и согласовывает время собеседования с учетом доступных слотов рекрутера. Технические интервью также может проводить ИИ-агент, благодаря чему затраты на участие профильных экспертов в этом этапе сократились на 95%.

Следующий этап автоматизации связан с оценкой кандидатов. Собеседования транскрибируются, после чего система формирует расширенную обратную связь: анализирует соответствие кандидата требованиям конкретной вакансии и ценностям компании. Финальное решение о найме при этом остается за сотрудником.

После принятия решения система автоматически формирует оффер. На его подготовку требуется около одной минуты.

Результаты внедрения: Time to hire снизился на 44%; скорость первого контакта с кандидатом: с трех дней до 10 минут; затраты на проведение технических интервью профильными экспертами снизились на 95%; оффер формируется автоматически примерно за одну минуту.

В результате ИИ используется не как отдельный HR-инструмент для генерации текстов или анализа резюме, а как часть единого процесса рекрутмента. Агенты забирают повторяющиеся операции и сопровождают кандидата между этапами, а рекрутеры и руководители концентрируются на оценке, коммуникации и принятии финального решения.

«В Napoleon мы сначала перестроили собственный рекрутмент с помощью ИИ-агентов и на практике увидели, какие этапы действительно имеет смысл автоматизировать, а где решение должен оставлять за собой человек. Теперь этот опыт мы переносим в процессы наших клиентов. В «Ресурс|Увелка» мы автоматизировали практически весь операционный путь от отклика до оффера: поиск и первичный контакт с кандидатами, организацию и проведение интервью, подготовку обратной связи и оффера. При этом финальные решения остаются за HR-командой. Такой подход позволяет не просто внедрить отдельный ИИ-инструмент, а перестроить весь процесс рекрутмента и получить измеримый бизнес-эффект», — сказала Анастасия Титова, HR-директор Napoleon IT.