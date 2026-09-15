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Каждый второй россиянин готов доверить ИИ организацию командировочного процесса

Россияне готовы передавать нейросетям рутинные задачи по организации командировок. 52% участников опроса полностью или частично доверили бы ИИ организацию рабочей поездки. Такие данные получили аналитики онлайн-сервиса для организации командировок Smartway. Об этом CNews сообщили представители Smartway.

В опросе приняли участие 1249 россиян из городов-миллионников России.

При этом отношение к ИИ зависит от конкретной задачи. Чаще всего россияне готовы использовать нейросети для составления маршрута: такой вариант выбрали 17% респондентов. Еще 17% готовы доверить ИИ выбор отеля, а 16% – поиск билетов. 13% опрошенных передали бы нейросети подготовку отчета о командировке.

Расчет бюджета пока остается задачей, которую сотрудники реже готовы полностью автоматизировать: такой вариант выбрали всего 8% участников опроса.

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«Сегодня ИИ в командировках – это прежде всего инструмент для работы с рутиной. Нейросеть может быстро обработать множество вариантов маршрутов, сопоставить даты, направления и условия поездки и помочь найти подходящий вариант. При этом человек остается важен там, где требуется учитывать корпоративные правила, документы и нестандартные обстоятельства. Такой подход позволяет не противопоставлять человека и технологию, а распределять между ними задачи: ИИ берет на себя большой объем рутинной работы, а сотрудник контролирует результат и принимает финальное решение», — сказали представители Smartway.

Среди тех, кто не готов доверить процесс организации командировки ИИ, каждый третий опрошенный (32%) опасается неправильной обработки документов, которая приведет к большой бумажной волоките. 28% того, что нейросеть не учтет требования компании и могут быть проблемы с выплатами командировочных. 20% – ошибок с датой или временем поездки, которые приведут к срыву командировки.

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