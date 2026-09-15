Группа «Борлас» и «Адванс Инжиниринг» заключили партнерское соглашение о продвижении CAE Fidesys

Группа «Борлас» (ГК Softline), российский интегратор в сфере информационных технологий и цифровой трансформации промышленности, мастер-дистрибьютор CAE Fidesys, и ООО «Адванс Инжиниринг», компания в области разработки, интеграции инженерного ПО и проведения высокоточных инженерных расчетов, объявили о заключении партнерского соглашения. Об этом CNews сообщили представители группы «Борлас».

Партнерство направлено на совместное продвижение и внедрение отечественного программного комплекса CAE Fidesys – современного российского решения для инженерного анализа прочности, тепловых, динамических и геомеханических задач. Продукт применяется в ключевых отраслях промышленности: машиностроении, авиа- и судостроении, нефтегазовом секторе, горнодобыче, энергетике, химической отрасли и других сферах. CAE Fidesys входит в реестр отечественного ПО и полностью соответствует требованиям по импортозамещению. Программный комплекс позволяет выполнять расчеты на детализированных CAD-моделях, работать с композитными материалами и аддитивными технологиями.

В рамках сотрудничества Группа «Борлас» и ООО «Адванс Инжиниринг» объединят экспертизу в области интеграции инженерного ПО, проведения высокоточных расчетов и построения вычислительной инфраструктуры. Совместная работа позволит обеспечить предприятиям комплексное сопровождение проектов по внедрению CAE Fidesys – от поставки программного обеспечения до интеграции решения в инженерные процессы, обучения специалистов и оптимизации вычислительной инфраструктуры.

«Партнерство с «Адванс Инжиниринг» – важный шаг в развитии отечественного рынка решений для инженерного анализа. Компания обладает значительным опытом работы с отечественным и иностранным инженерным ПО, что позволяет глубоко понимать потребности заказчиков и эффективно проводить миграцию на российские решения. Партнерство позволит быстро интегрировать CAE Fidesys в инженерные процессы предприятий и обеспечить максимальную производительность расчетов. Это становится возможным благодаря накопленной нашими компаниями экспертизе и компетенциям в области внедрения программно-аппаратных комплексов для проведения виртуальных испытаний. Синергия группы «Борлас» и «Адванс Инжиниринг» даст возможность не только предлагать заказчикам полный цикл услуг, но и совместно формировать предложения по дальнейшему развитию CAE Fidesys, учитывая реальные потребности наших заказчиков из различных отраслей промышленности», – сказал Александр Рыбаков, директор департамента производственного консалтинга группы «Борлас».

«Мы рады партнерству с группой «Борлас» – одним из лидеров в сфере ИТ-консалтинга и цифровой трансформации промышленности. Наша компания специализируется на инженерных расчетах и интеграции передового ПО. Совместные усилия позволят отечественным предприятиям эффективнее решать задачи прочностного анализа, моделирования и оптимизации конструкций с помощью CAE Fidesys, ускоряя процессы разработки и повышая конкурентоспособность продукции», – сказал Дмитрий Мальцев, генеральный директор ООО «Адванс Инжиниринг».