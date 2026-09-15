CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения
|

ГНИВЦ ускорил прием сотрудников на 80% после перехода на Directum HR Pro

«Главный научный инновационный внедренческий центр» (ГНИВЦ) ускорил прием сотрудников на 80% после перехода на Directum HR Pro. Об этом CNews сообщил представитель Directum.

В результате внедрения в ГНИВЦ экосистемы цифровых решений для управления персоналом в цифру переведены 234 вида кадровых документов. Среди них: приказы, уведомления, акты, обязательства и соглашения. Системой пользуются 95% штата.

Теперь сотрудники ГНИВЦ удаленно получают информационные сообщения от компании, подают кадровые заявления по готовым шаблонам и в свободной форме, оформляют согласия на обработку персональных данных, подписывают кадровые документы, знакомятся с ЛНА. Прием на работу проходит полностью в цифровом формате с идентификацией через Госуслуги. Трудозатраты HR-специалиста и кандидата при оформлении в штат сократились в 2 раза

«Мы не стали переводить процессы в КЭДО поэтапно. Сразу запускали систему как полноценный рабочий инструмент и оцифровали все кадровые документы, которые можно вести в электронном виде в рамках трудового законодательства. Это позволило быстро получить эффект от цифровизации и выстроить единый подход к работе», — сказала Анастасия Харитонова, начальник отдела по учету кадров и кадрового делопроизводства ГНИВЦ.

На рекрутинг каждого ИТ-специалиста компании тратят до 30% от его годовой зарплаты
На рекрутинг каждого ИТ-специалиста компании тратят до 30% от его годовой зарплаты цифровизация

Компания самостоятельно развивает систему под свои процессы: настраивает интеграцию с внутренними системами для передачи и подписания документов, созданных вне «1С:ЗУП». С помощью no-code-инструментов сформировали маршруты для контроля движения ЛНА: руководитель или ответственный специалист в любой момент видят, кто уже ознакомился с документом, кто отказался подписывать или еще не приступил к выполнению задачи.

В ближайшие два года компания планирует интегрировать архив кадровых документов с общефирменным электронным хранилищем.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Головин, БКС: Мы не против, когда наши решения копируют другие крупные брокеры

Электросчетчики с каждым годом будут все более российскими. Власти ужесточают требования

На рекрутинг каждого ИТ-специалиста компании тратят до 30% от его годовой зарплаты

Переходить на Linux рано. Глючная Windows спасла российских сисадминов от инфляции и бедности

Резерв есть, а восстановиться нельзя: почему корпоративным ИТ потребовалась архитектура версии 2.0

Через три года готовить судебные акты в российских судах будет ИИ. Верховный суд утвердил концепцию внедрения новых технологий

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Обзор короткофокусного проектора Hisense PX4 PRO: бескомпромиссное решение

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще