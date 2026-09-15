«Главный научный инновационный внедренческий центр» (ГНИВЦ) ускорил прием сотрудников на 80% после перехода на Directum HR Pro. Об этом CNews сообщил представитель Directum.

В результате внедрения в ГНИВЦ экосистемы цифровых решений для управления персоналом в цифру переведены 234 вида кадровых документов. Среди них: приказы, уведомления, акты, обязательства и соглашения. Системой пользуются 95% штата.

Теперь сотрудники ГНИВЦ удаленно получают информационные сообщения от компании, подают кадровые заявления по готовым шаблонам и в свободной форме, оформляют согласия на обработку персональных данных, подписывают кадровые документы, знакомятся с ЛНА. Прием на работу проходит полностью в цифровом формате с идентификацией через Госуслуги. Трудозатраты HR-специалиста и кандидата при оформлении в штат сократились в 2 раза

«Мы не стали переводить процессы в КЭДО поэтапно. Сразу запускали систему как полноценный рабочий инструмент и оцифровали все кадровые документы, которые можно вести в электронном виде в рамках трудового законодательства. Это позволило быстро получить эффект от цифровизации и выстроить единый подход к работе», — сказала Анастасия Харитонова, начальник отдела по учету кадров и кадрового делопроизводства ГНИВЦ.

Компания самостоятельно развивает систему под свои процессы: настраивает интеграцию с внутренними системами для передачи и подписания документов, созданных вне «1С:ЗУП». С помощью no-code-инструментов сформировали маршруты для контроля движения ЛНА: руководитель или ответственный специалист в любой момент видят, кто уже ознакомился с документом, кто отказался подписывать или еще не приступил к выполнению задачи.

В ближайшие два года компания планирует интегрировать архив кадровых документов с общефирменным электронным хранилищем.