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Dreame G12 Dual вышел в продажу в России — моющий пылесос 5-в-1 с насадками для сухой уборки

Международный бренд техники для дома и персонального ухода премиум-класса Dreame объявляет о старте продаж в России Dreame G12 Dual – моющего пылесоса пять-в-одном, который объединяет влажную уборку твердых полов и полноценную сухую уборку разных поверхностей. Мощность всасывания достигает 28 000 Па, а тонкий корпус раскладывается на 180°, позволяя убирать под низкой мебелью. Об этом CNews сообщили представители Dreame Technology.

Главная особенность Dreame G12 Dual – универсальный формат, c помощью сменных насадок пылесос адаптируется под разные поверхности и задачи: от ежедневного ухода за полом до уборки ковров, мебели и труднодоступных зон.

Основная насадка для влажной уборки одновременно собирает сухие и влажные загрязнения и моет твердые напольные покрытия, позволяя удалять такие загрязнения, как крошки, волосы и пролитую жидкость за один проход. Для сухой уборки предусмотрена универсальная насадка, которая подходит для ковров и твердых покрытий, а LED-подсветка помогает лучше видеть пыль и мелкий мусор.

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Пресс-служба Dreame Technology
Dreame G12 Dual вышел в продажу в России

Дополнительно G12 Dual оснащен еще тремя насадками: моторизованная мини-щетка для мягкой мебели, которая помогает собирать пыль, волосы и шерсть с текстильных поверхностей; комбинированная выдвижная насадка, позволяющая очищать щели, углы, плинтусы, оконные рамы, высокие поверхности и другие труднодоступные участки, а также мягкая щетка для очищения от пыли твердых, но деликатных поверхностей.

В результате одно устройство закрывает все основные сценарии уборки дома: им можно вымыть пол, пропылесосить ковер, очистить мягкую мебель, добраться до узких зон и привести в порядок автомобиль без необходимости использовать несколько отдельных устройств.

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Продажи Dreame G12 Dual в России стартовали 15 сентября 2026 г. Рекомендованная розничная цена модели составляет 49,99 тыс. руб., до 5 октября 2026 г. устройство можно приобрести со скидкой 5 тыс. руб. в фирменных онлайн- и офлайн-магазинах Dreame, официальном интернет-магазине бренда и у розничных партнеров.

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