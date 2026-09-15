CLO запустила обновленное облако с новой архитектурой и изоляцией трафика

Компания CLO выпустила улучшенную версию облачной платформы CLO. По словам представителей компании, это не просто обновление версий ПО, а модернизация инфраструктуры: проекты новых клиентов развернуты в отдельном машинном зале дата-центра IXcellerate (уровень Tier III Design), а ядро платформы перестроено для максимальной стабильности. Об этом CNews сообщили представители FirstVDS.

Ряд ключевых технических изменений

Полная изоляция дискового трафика. Трафик хранилища выведен на отдельные сетевые интерфейсы. Это технически исключает влияние «шумных соседей» на скорость работы баз данных и приложений, даже в часы пиковой нагрузки.

Снижение задержек (Latency). Обновление стека OpenStack и внедрение поддержки технологии DPDK (Data Plane Development Kit) позволило ускорить обработку сетевого трафика и минимизировать задержки, что критично для высоконагруженных сервисов.

Стабильность бэкенда. Логика управления инфраструктурой подверглась глубокой модернизации. Это позволило устранить устаревшие архитектурные ограничения, повысить эффективность работы системы и обеспечить её готовность к будущим масштабным нагрузкам.

Актуальный стек данных. В услуге DBaaS (база данных как сервис) внедрены последние версии СУБД MySQL 8.0/8.4 и PostgreSQL 16/17, обеспечивающие высокую производительность и безопасность данных.

Автоматизация. Запущен новый Terraform-провайдер, позволяющий управлять инфраструктурой через код и интегрировать облако в процессы DevOps.

Пользовательский интерфейс. Личный кабинет получил современный дизайн, сохранив популярную тёмную тему и полноценную мобильную версию для управления инфраструктурой в любом месте.

Обновленная платформа обеспечивает высокую производительность и предсказуемость ресурсов, что критично для запуска чувствительных к задержкам сервисов (базы данных, приложения реального времени). Это позволяет бизнесу масштабировать проекты, опираясь на стабильные показатели работы, и точно прогнозировать затраты на инфраструктуру.

«Мы не просто нарастили мощности, запустив новый кластер, мы качественно изменили архитектуру. Внедрение изоляции трафика и технологии DPDK — это ответ на запросы рынка о предсказуемой производительности в публичном облаке. Теперь клиенты CLO получают среду, где их сервисы работают стабильнее, независимо от общей нагрузки в дата-центре», — сказал Сергей Пинигин, системный архитектор CLO.

Оценить работу обновленной архитектуры можно бесплатно. Новые клиенты получают на баланс стартовый бонус — этого хватит, чтобы развернуть и протестировать полноценную инфраструктуру в течение одной-двух недель. Для активации достаточно использовать сертификат при регистрации в новом личном кабинете.