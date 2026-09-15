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Безопасность ИИ-систем формирует новый кадровый запрос на рынке ИБ

Академия АйТи fabricaONE.AI (акционер ГК Softline) расширила портфель образовательных программ курсом «Аналитик киберзащиты и безопасности ИИ-систем». Запуск курса отражает развитие нового направления в информационной безопасности, где защита инфраструктуры уже связана с анализом данных, архитектурой машинного обучения, мониторингом моделей и оценкой рисков, которые возникают при использовании искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Softline.

ИИ все чаще становится частью корпоративных продуктов, сервисов и внутренних процессов. Вместе с этим меняется и поверхность атаки: злоумышленники могут использовать ИИ для ускоренного поиска уязвимостей, анализа паттернов поведения систем, подготовки фишинговых сценариев и автоматизации отдельных этапов атаки. Одновременно сами ИИ-системы требуют защиты от манипуляций с обучающими данными, искажения результатов, атак на модели и ошибок в интерпретации информации.

В этих условиях на рынке ИБ формируется запрос на специалистов, которые понимают и киберразведку, и специфику машинного обучения. Новое направление AI Threat Intelligence (киберразведка для ИИ-систем) объединяет анализ угроз, работу с телеметрией, расследование инцидентов, защиту ML-моделей, оценку рисков и прогнозирование новых векторов атак.

«Искусственный интеллект становится частью технологических решений, поэтому информационная безопасность тоже должна учитывать его специфику. Важно понимать, как ИИ обрабатывает данные, какие закономерности он видит, где может ошибаться и как эти особенности могут использовать злоумышленники. При этом ИИ применяется и в атаках: он помогает быстрее анализировать инфраструктуру, искать слабые места и масштабировать действия. Задача специалистов по киберзащите заключается в том, чтобы выстраивать защитные барьеры, контролировать корректность работы ИИ-систем и заранее оценивать риски, которые раньше не были характерны для классической ИБ», – сказал Михаил Шепелев, куратор направления «Информационная безопасность» Академии АйТи fabricaONE.AI.

Курс охватывает полный цикл подготовки аналитика киберзащиты ИИ-систем. Слушатели изучат инженерные принципы мониторинга и обнаружения угроз, работу с данными в ИБ и ИИ-инфраструктурах, особенности атак на ИИ-системы, оценку киберрисков, расследование инцидентов, MLSecOps, разработку политик безопасности и требования к надежности информационных систем.

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Отдельное внимание уделено аналитике трендов. Участники разберут, какие технологии появляются в кибербезопасности, как они помогают противодействовать атакам и каким образом могут применяться для защиты корпоративной инфраструктуры в дальнейшем. В программу также включены темы превентивного мониторинга угроз, анализа zero-day уязвимостей, сценарного моделирования будущих атак и подготовки отчетности для заинтересованных сторон.

Программа предназначена для аналитиков SOC, специалистов по обнаружению киберугроз, сотрудников ИБ, архитекторов DevSecOps, руководителей служб информационной безопасности, а также специалистов, которые используют ИИ в работе и хотят глубже понимать риски таких систем.

Курс проходит в смешанном формате и рассчитан на 48 академических часов. Обучение включает вебинары, практические задания и виртуальные лаборатории. По итогам слушатели получают удостоверение о повышении квалификации.

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