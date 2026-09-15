«Алиса AI» теперь сама выбирает, какой уровень интеллекта нужен для решения задачи

«Алиса AI» стала сама определять, какая ИИ-модель лучше решит задачу пользователя: ему не нужно разбираться в настройках и режимах. Для повседневных задач нейросеть выбирает модели, которые быстро подготовят ответ. А если нужно учесть много условий, изучить сразу несколько документов, выполнить расчеты или составить пошаговый план — «Алиса AI» подключает режим «Эксперт». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Его можно выбрать вручную, но по умолчанию нейросеть сама включает «Эксперта», когда нужно. Благодаря этому там, где важна скорость, ответы «Алисы AI» остаются быстрыми, а задачи со множеством условий получают больше ресурсов. Такой подход позволяет «Алисе AI» справляться с самыми разными запросами, а лучше всего «Эксперт» показывает себя в таких сферах, как покупки, финансы, право, медицина, путешествия. Так, можно задать максимальный бюджет и попросить спланировать поездку на двоих в другой город на три дня: выбрать даты, когда дешевле, и подсчитать итоговую сумму с учетом билетов на дорогу и аренды жилья. Или можно узнать, какие налоговые вычеты полагаются за лечение и обучающие курсы для ребенка и какие документы для этого нужно собрать.

В режиме «Эксперт» можно следить за ходом рассуждений нейросети: как она последовательно решает задачу и к какой информации обращается. А еще можно загрузить сразу несколько файлов и попросить «Алису AI» проанализировать их вместе. Сейчас «Эксперт» доступен всем пользователям без ограничений. В дальнейшем наиболее активное использование будет доступно в рамках подписки «Алиса Плюс».

За выбор модели в «Алисе AI» отвечает собственная автоматизированная система роутинга. Она анализирует запрос и определяет, сколько ресурсов может потребоваться для подготовки ответа и какая модель лучше справится с задачей.

Сами модели — это только часть системы. Чтобы подготовить ответ на специализированный запрос, ИИ может искать информацию, работать с файлами, обращаться к сервисам и использовать другие инструменты. За организацию этого процесса в «Алисе AI» отвечает собственная агентная архитектура (харнесс) — технологический слой, который помогает модели планировать действия, сохранять контекст и последовательно выполнять задачи.