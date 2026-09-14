Студенты Губкинского университета освоили работу с продуктами «Р7» с использованием операционных систем «Альт»

В РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина завершилось обучение студентов лаборатории сетей и систем передачи информации в рамках дисциплины «Модернизация распределённых инфокоммуникационных систем». По итогам курса 21 студент успешно освоил работу с продуктом «Р7 Корпоративный сервер 2024» с использованием операционных систем «Альт Рабочая станция» и «Альт Сервер» от «Базальт СПО». Об этом CNews сообщил представитель «Базальт СПО».

В процессе обучения студенты осваивают сетевые технологии, операционные системы и принципы построения ИТ-инфраструктуры, в том числе на базе ОС семейства «Альт».

На старших курсах студенты решают следующие инженерные задачи: разворачивают полноценную инфраструктуру «Р7 Корпоративный сервер»; настраивают пользователей и службы каталогов; обеспечивают работу сервисов совместной работы; реализуют системы мониторинга и администрирования корпоративной среды.

Все они выполняются под управлением «Альт Сервер» и «Альт Рабочая станция».

Присвоение студентам статуса сертифицированных инженеров стало итогом их комплексной подготовки и подтверждением готовности работать с современными отечественными решениями, востребованными в организациях государственного и коммерческого сектора.