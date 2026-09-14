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Отечественный стек для управления имуществом: «БФТ.Имущество» подтвердило совместимость с Postgres Pro

«БФТ-Холдинг» сообщил о получении сертификата, подтверждающего технологическую совместимость информационной системы «БФТ.Имущество» с российской СУБД Postgres Pro. Подтвержденная совместимость позволяет заказчикам использовать систему управления государственным и муниципальным имуществом в составе отечественного технологического стека и расширяет возможности при построении импортонезависимой ИТ-инфраструктуры.

«БФТ.Имущество» – автоматизированная система для учета и управления государственной и муниципальной собственностью. Решение позволяет организовать централизованное управление земельно-имущественным комплексом в масштабах региона и адаптировать процессы учета к требованиям регионального и местного законодательства.

Postgres Pro – российская реляционная система управления базами данных (СУБД), созданная на основе свободной платформы PostgreSQL компанией Postgres Professional, технологическим партнером БФТ.

Совместимость системы «БФТ.Имущество» подтверждена с Postgres Pro Enterprise версий 16, 17 и 18, Postgres Pro Enterprise (сертифицированная версия) 16, 17 и 18, Postgres Pro Standard 16, 17 и 18, а также Postgres Pro Certified 16, 17 и 18.

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Наличие нескольких редакций СУБД дает заказчикам возможность выбирать конфигурацию технологического стека с учетом требований конкретной информационной системы, инфраструктуры и информационной безопасности. Подтвержденная совместимость также снижает риски, связанные с интеграцией компонентов при переходе на отечественное программное обеспечение.

«Системы управления имуществом относятся к решениям с длительным жизненным циклом: в них накапливаются данные за несколько лет, выстраиваются процессы и интеграции с другими информационными системами. Поэтому для заказчика важно, чтобы развитие технологической инфраструктуры не требовало пересмотра всей прикладной архитектуры. Подтверждение совместимости с актуальными версиями Postgres Pro – это в том числе возможность последовательно модернизировать ИТ-ландшафт, сохраняя преемственность процессов и накопленных данных», – отметил Григорий Вайсман, директор дирекции управления активами «БФТ-Холдинга».

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