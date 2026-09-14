CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

E-commerce Цифровизация Электроника
|

OSiO открыл фирменный интернет-магазин

Российский бренд компьютерной техники OSiO (принадлежит «ICL Техно») запустил официальный интернет-магазин. Официальная площадка начала работу. Об этом CNews сообщили представители «ICL Техно».

Фирменный онлайн-магазин стал новым каналом взаимодействия OSiO с покупателями. В нем собран ассортимент техники бренда: ноутбуки, мини-ПК, моноблоки и мониторы линеек BaseLine, FocusLine и CyberLine — для учебы, работы, творчества и игр.

«Собственный интернет-магазин позволяет нам быть ближе к покупателю, лучше понимать его потребности и оперативно реагировать на обратную связь. Мы хотим сделать выбор техники OSiO максимально простым и понятным, а покупку — удобной на каждом этапе», — сказала Анастасия Черкасенко, руководитель по работе с розничными сетями «ICL Техно».

Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода
Андрей Бурилов, ИТ-директор Мосбиржи: Финансовые операции станут частью кода цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как должна выглядеть архитектура банка для работы с Реестром решений ФНС

В растерявшем прибыль франчайзи «Вкусно — и точка» вместо Excel поставят китайский ИИ

Резерв есть, а восстановиться нельзя: почему корпоративным ИТ потребовалась архитектура версии 2.0

Рухнул крупный российский интернет-провайдер. Десятки тысяч абонентов остались без домашнего интернета и телевидения

Алена Гаева, перинатальный центр КБР: Мы научили врачей доверять «цифре»

ИТ-компании избавляются от сотрудников. В 2026 году будут уволены почти 130 тысяч человек

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Обзор короткофокусного проектора Hisense PX4 PRO: бескомпромиссное решение

Обзор умных часов HUAWEI WATCH GT 7 Pro: новый флагман

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще